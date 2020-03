Municipales à Amiens : l'Insoumis Cédric Maisse mise avant tout sur la gratuité du bus

Comme en 2014 ou il était arrivé en quatrième position au premier tour avec près de 9% des voix, Cédric Maisse tente à nouveau sa chances aux élections municipales à Amiens. Cette année, il mène la liste "Amiens Insoumise" sans pour autant avoir le soutien du mouvement de Jean-Luc Mélenchon et du député de la Somme François Ruffin qui est derrière la liste "Amiens c'est l'Tien", emmenée par Julien Pradat.

Pas d'alliance avec "Amiens c'est l'tien"

Candidat de la France Insoumise aux législatives de 2017 où il avait atteint le second tour, Cédric Maisse n'a pas accepté la présence sur l'autre liste de gauche de certains membres de l'ancienne majorité socialiste conduite par Gilles Demailly de 2008 à 2014.

La politique des transports est la pierre angulaire du programme proposé par Cédric Maisse. Sa mesure phare : la gratuité du bus. Cédric Maisse l'avait d'ailleurs déjà proposé il y a six ans et se dit "très content qu'elle soit au centre de ces débats". Le candidat de la liste "Amiens Insoumise répond à ses détracteurs qui avancent d'autres chiffres sur le coût de la mise en place de cette gratuité.

Cédric Maisse, tête de liste "Amiens Insoumise" aux élections municipales Copier

"Christophe Porquier (Amiens en couleurs) est contre, je crois qu'il fait une erreur. Il dit que c'est soixante millions d'euros sur six ans. Nous on estime que c'est cinq à six millions par an ce qui fait trente à trente six millions sur le mandat", calcule Cédric Maisse.

"C'est une mesure phare car elle est est environnementale et on se rend compte dans les villes où cela se fait, il y a une énorme augmentation de la fréquentation, plus 70%, il y a une baisse des incivilités. Et puis c'est social puisque cela permet d'économiser de l'argent car aujourd'hui, le pouvoir d'achat est bien attaqué par Emmanuel Macron".

Outre la gratuité de l'accès au bus, la liste "Amiens Insoumise" veut aussi rendre gratuite la consommation des dix premiers mètres cube d'eau par personne et par an. Et en même temps on propose que le tarif soit progressif au lieu d'être dégressif. il faut traiter l'eau comme une denrée rare".