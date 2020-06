Municipales à Aubusson : le quiz des candidats avec Catherine Debaenst

Qui sont-ils ou qui sont-elles ? France Bleu Creuse vous propose d'en savoir un peu plus sur les candidats à la mairie d'Aubusson, grâce à ce petit quiz.

Un mot pour décrire la ville ?

Clair-obscur. .. Clair : par son rayonnement international, son savoir faire, son patrimoine et son site. Obscur : par sa dépopulation, ses 25% de pauvreté, par ses antécédents de mauvaise gestion de la commune et de son intercommunalité, tant est si bien que c'est à la justice de faire la lumière sur les affaires.

Un endroit à Aubusson où vous aimez vous balader ?

Le site du château, "inter spinas floret" d'où l'on voit Aubusson moderne et ancrée dans son patrimoine. D'où l'on voit Aubusson niché dans son écrin de verdure à la croisée des cinq vallées. Est-ce utile de vouloir planter 150 arbres de plus ? Effet de mode peut-être ou de courant électoraliste...

Vous êtes plutôt Cité de la tapisserie ou stade Pakomoff ?

La citoyenneté se construit par le sport et la culture. Rien ne les oppose. Je suis les "2".

Vélo ou voiture ?

À PIEDS! ! Aubusson se découvre à pieds à la découverte de son architecture, de son bâti au détours de ses nombreuses ruelles bien tristement mal entretenues. C'est la façon privilégiée pour rencontrer les Aubussonnais, pour faire du lèche- vitrine et profiter des terrasses entre amis.

Qu'est-ce que vous faites le dimanche à Aubusson ?

Je suis plutôt campagne aubussonnaise en famille et je regrette que la ville ne soit pas plus animée. Notre souhait le plus cher est de travailler avec les structures culturelles et artistiques afin que la ville soit accueillante tous les jours.

Qu'est-ce que vous aimeriez changer à Aubusson ?

Le maire. ...!

Ce que vous aimeriez garder ?

Son cinéma en centre ville. On ne peut pas extraire un pôle culturel de ses habitants .

Une photo de votre endroit préféré à Aubusson ?