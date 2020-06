La liste écologiste de Florence Loury et Denis Roycourt se targue d'un nouveau soutien : celui de Mourad Youbi, défait au premier tour des municipales, qui se présentait comme le "candidat des quartiers".

Municipales à Auxerre : Mourad Youbi, le "candidat des quartiers", rejoint les écolos au second tour

A une semaine du second tour, les dernières alliances se précisent. A Auxerre, la liste écologiste est désormais soutenue par Mourad Youbi, ancien conseiller municipal défait au premier tour, qui menait alors une liste issue à 100% de la société civile.

Dans un communiqué de presse, Mourad Youbi indique : "Je soutiens la liste Auxerre Écologie menée par Florence Loury et Denis Roycourt car ils ont une réelle envie d’améliorer la vie des Auxerrois loin des arrangements politiciens qui mettent à mal la relation de confiance avec nos concitoyens... Leurs objectifs de changement basés sur des projets très intéressants, répondant aux demandes des Auxerrois et des Auxerroises notamment en matière sociale, culturelle, sportive et écologique, m’ont séduit."

Dix propositions pour l'écologie et les quartiers

Les deux listes ainsi fusionnées ont élaboré une liste de dix propositions pour les habitants des quartiers. En détails, les candidats proposent par exemple des clauses d'insertion pour que les entreprises du BTP emploient des jeunes issus des quartiers, un plan de rénovation et d'isolation thermique des appartements ainsi que l'installation des panneaux solaires, une cantine scolaire 100% bio ou encore une mutuelle municipale. Le programme de la liste est à retouver sur le site internet d'Auxerre Ecologie.

Trois listes en concurrence pour le second tour

A Auxerre, trois listes sont qualifiées pour le second tour des municipales, dimanche 28 juin :