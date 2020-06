Municipales à Avignon : priorité de Cécile Helle, "le plan de relance économique pour notre ville"

Le second tour des Municipales en Vaucluse a conforté de nombreux maires sortants. A Avignon, Cécile Helle (PS) est réélue avec plus de 45% des voix dans une quadrangulaire inédite. Invitée de France Bleu Vaucluse ce lundi, elle a déclaré que son dossier n°1 serait celui de la relance économique.

Le pari est gagné pour Cécile Helle (PS) qui termine en tête du second tour des Municipales à Avignon avec 45.6% des suffrages et 39 élus, devant Anne Sophie Rigault du Rassemblement National 30% des voix et huit élus, l'écologiste Jean-Pierre Cervantes 15.2% et quatre élus, enfin Michel Bissière pour Les Républicains 9% des suffrages et deux élus.

"Il faut pousser la démocratie participative lors de ce nouveau mandat" - Cécile Helle

Invitée de France Bleu Vaucluse ce lundi matin, Cécile Helle s'est dit forcément attristée par la très forte abstention de ce second tour, plus de 67% de Vauclusiens ont boudé les urnes. "Il s'est écoulé trois mois entre les deux tours", a déclaré la maire d'Avignon. "L'enseignement qu'il faut tirer de cette période, c'est qu'il faut rester le plus possible dans le contact avec les citoyens. Il faut pousser la démocratie participative pendant ce mandat."

Cécile Helle, victorieuse, s'est dit ce lundi sur France Bleu Vaucluse "très heureuse que les Avignonnais et Avignonnaises m’ait renouvelé leur confiance. J’ai encore plein d’idées, plein de projets pour Avignon, plein d’envies".

Un plan de relance économique avec "des aides très concrètes"

Le dossier prioritaire pour Cécile Helle, c’est la mise en place du plan local de relance, élaboré avec les "forces vives, que ce soit les commerçants, les hôteliers, les entreprises et les acteurs culturels". Pour la maire d'Avignon qui repart pour un deuxième mandat : "Avignon est touchée comme la France, par la crise économique qui suit la crise sanitaire que nous avons vécue. C’est ma priorité, car ce plan de relance va se traduire par des aides très concrètes.”

Cécile Helle repart donc pour un second et dernier mandat, à la tête d'une équipe profondément renouvelée et face à une opposition déterminée à ne lui faire aucun cadeau, ni au conseil municipal ni au Grand Avignon où l'élection du futur président s'annonce très disputée.

Cécile Helle candidate à la présidence du Grand Avignon

Lors des dernières élections en 2014, c'est le maire de Villeneuve-lès-Avignon, Jean-Marc Roubaud, qui avait pris la présidence de l'agglo. Cécile Helle, l'a annoncé sur France Bleu Vaucluse, elle sera candidate à la présidence du Grand Avignon cette fois-ci encore. "C’est un territoire où il faut rassembler, construire du consensus. C’est aussi un territoire qui doit bouger, avoir une ambition. Je pense que c’est un territoire où la solidarité doit avoir du sens, entre la commune centre et les communes périphériques. C’est ce que j’ai envie de porter."

Cécile Helle espère qu'elle arrivera "à convaincre une majorité de conseillers communautaires et de maires. Pour moi, la rénovation urbaine des quartiers est prioritaire. C’est très important que ça bouge dans ces quartiers, c’est en co-pilotage ville-agglo. Je vais porter ça, je vais contacter des maires pour essayer de les convaincre qu’on a la possibilité de construire des choses ensemble."

