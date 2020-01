Municipales à Avignon : un week end de petites phrases à 9 semaines du premier tour

Avignon, France

Pas moins de trois permanences électorales ont été inaugurées ce samedi à Avignon : la liste "Avignon citoyenne et populaire" (dont le chef de file n'est pas encore désigné) s'est installée au 17 de l'avenue Saint-Ruf. La liste "Avignon écologique, sociale et solidaire" conduite par Jean-Pierre Cervantès a élue domicile au 2 boulevard Saint-Michel quant à Michel Bissière de la liste "Avignon en grand", il a choisi le 7 de la rue Favart pour installer son QG de campagne.

Compte à rebours lancé pour les candidats et leurs équipes

Musique, petits fours et sourires de rigueur à l'occasion de ces inaugurations comme lors des vœux de la maire sortante Cécile Helle dimanche matin devant sa permanence située rue de l'Olivier près des Halles. Pour les candidats comme pour leurs équipes, des moments importants pour compter ses troupes (et celles de ses adversaires), pour lancer la dynamique et tester quelques idées des programmes en préparation. Tout va désormais s'accélérer avec la présentation des listes, des projets et la multiplication des réunions publiques. La campagne des municipales des 15 et 22 mars est désormais bien lancée à Avignon comme dans le reste du département.

Retour sur un week end de petites phrases : le reportage de Daniel Morin Copier

Le président de la Région Renaud Muselier est venu soutenir le candidat Michel Bissière © Radio France - Daniel Morin

Devant la permanence de la liste "Avignon en grand" samedi matin © Radio France - Daniel Morin

Les voeux de Cécile Helle devant sa permance dimanche matin © Radio France - Daniel Morin

Devant la permanence de la liste "Avignon, notre coeur notre force" © Radio France - Daniel Morin

Pendant l'inauguration de la permanence de la liste "Avignon écologique sociale et solidaire" © Radio France - Daniel Morin

On n'est jamais mieux servi que par soi même : le candidat Jean-Pierre Cervantès photographie ses co-listiers pendant la manifestation contre la réforme des retraites © Radio France - Daniel Morin

Musique et buffet à la permanence de la liste "Avignon citoyenne et populaire" ... toujours sans tête de liste © Radio France - Daniel Morin