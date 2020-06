Municipales à Avranches : David Nicolas réélu dans un fauteuil

Cette élection a été marquée comme partout par une forte abstention avec seulement 44 % de participation. Ce 2ème tour a été réduit à un face à face comme il y a 6 ans puisque la liste menée par Antoine Delaunay arrivée en 3ème position au 1er tour, s'est finalement retirée.

David Nicolas est donc satisfait de conserver son siège dans ce contexte très particulier. "On s'est retrouvé dans un face à face comme nous l'avions connu en 2014, avec des adversaires qui voulait clairement prendre leur revanche. C'était leur leitmotiv durant tout ce mandat".

Pour Guénhaël Huet, c'est une déception de ne pas retrouver le fauteuil perdu il y a 6 ans. "Je pensais que pour gagner, il fallait deux conditions. Une participation plus importante qu'au premier tour et ça n'a pas été le cas. Et un bon report de voix de la liste qui s'est retirée et c'était son choix. Ce report de voix n'a pas eu lieu". L'ancien député tacle au passage la liste de son ancien attaché parlementaire Antoine Delaunay. "Celui qui menait la liste n'a rien fait pour qu'il y ai un bon report de voix et je suis même persuadé qu'il a fait le contraire".

Si on juge que je suis à même de continuer, j'irai, déclare David Nicolas à propos de sa candidature la présidence de l'agglomération

Le 17 juillet prochain se jouera la présidence de la communauté d'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie dont David Nicolas est président depuis 3 ans. Le maire réélu d'Avranches sera candidat mais n'en fait pas une condition. De son côté, le perdant confirme qu'il ne sera pas candidat à l'agglomération et refuse pour le moment de parler d'autres échéances.