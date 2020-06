Municipales à Belfort : suivez le débat avec les candidats du second tour

Suivez le débat des quatre têtes de liste qualifiées au second tour des élections municipales à Belfort : Damien Meslot, Mathilde Nassar, Samia Jaber et Marie-José Fleury sont les invités de France Bleu Belfort Montbéliard ce jeudi, entre 18h et 19h. Un débat en partenariat avec L'Est Républicain.

Une quadrangulaire pour Belfort : c'est la physionomie du second tour des élections municipales qui se joue ce dimanche 28 juin. Ce cas de figure devrait en toute logique favoriser le maire sortant, Damien Meslot (LR), arrivé largement en tête au premier tour le 15 mars. Les tentatives de rapprochement entre ses adversaires ont échoué. La gauche est donc divisée entre Mathilde Nassar, soutenue par la France Insoumise et les Verts, deuxième au premier tour, et Samia Jaber. Tout juste qualifiée pour le second tour, la centriste Marie-José Fleury est soutenue par le Modem Christophe Grudler.

Avec la crise du coronavirus, la problématique économique est encore plus sensible à Belfort, une ville qui a perdu des habitants et dont le pôle industriel est malmené. Qu'est-ce que cette situation a changé dans le programme des candidats, c'est l'une des questions essentielles qui seront posées aux têtes de liste.

Les têtes de liste échangent ce jeudi de 18h à 19h sur France Bleu Belfort Montbéliard. Le débat est animé par Thierry Campredon de France Bleu Belfort Montbéliard et Philippe Piot de L'Est Républicain.

Valentigney, mercredi 24 juin, de 18h à 18h30 : Philippe Gautier face à Claude-Françoise Saumier. Qu'a changé la crise sanitaire dans leurs programmes ?

