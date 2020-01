Municipales : à Bengy-sur-Craon, le maire Denis Durand rempile après 37 ans de mandat

Bengy-sur-Craon, France

Il était le plus jeune maire du Cher, lors de sa première élection, en 1983. Depuis, il n'a pas quitté son écharpe et aujourd'hui, il compte bien rempiler. Denis Durand l'a annoncé à France Bleu ce mercredi : il se présentera à sa propre succession, pour un septième mandat d'affilée, dans sa commune de Bengy-sur-Craon, environ 700 habitants, 30 kilomètres à l'est de Bourges.

"J'ai mis toute mon énergie à inverser l'ordre des choses à Bengy"

Une candidature "pour continuer la lutte contre la spirale du déclin et la désertification qui frappent nos campagnes", détaille le maire. "J'ai mis toute mon énergie à inverser l'ordre des choses au cours de mes derniers mandats. La population a augmenté, au rythme de 1% par an, et je souhaite continuer sur cette lancée."

À 65 ans, l'édile a déjà six mandats derrière lui, mais il a toujours "la niaque" : "je viens tout juste d'être retraité, donc j'ai du temps, j'ai la santé, et une équipe bien rajeunie qui va m'accompagner. On a beaucoup de défis à relever pour les années qui viennent !"

Composée de 15 personnes, la liste conduite par Denis Durand est sans étiquette, "une liste d'administration locale et d'action sociale, comme je l'avais nommée lors de mon dernier mandat" en 2014, précise-t-il. À ce jour, aucun opposant ne s'est déclaré.