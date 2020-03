Municipales à Bernay : vers une triangulaire pour le second tour

Parmi les quatre candidats en lice à Bernay, Marie-Lyne Vagner est en tête selon les résultats provisoires du 1er tour des élections municipales dont nous disposons ce dimanche 15 mars 2020. En détail, ce dimanche soir, dans la sous-préfecture de l'Eure : la candidate sans étiquette Marie-Lyne Vagner, engagée en politique dans la ville depuis près de 20 ans, à 37%. Le “nouveau” dans le paysage politique, Ulrich Schlumberger, soutenu par Hervé Morin, est à 32%. Arrive ensuite le candidat de la gauche Pascal Didtsch avec 21,45% et 9,65% pour le conseiller municipal sortant Ludovic Benmokhtar.

Cette élection municipale est comme toujours très disputée dans cette sous-préfecture marquée en 2019 par la fermeture de la maternité. Pour ce premier tour, Jean-Hugues Bonamy, élu depuis 1995 au conseil municipal ne se représentait pas et quatre listes se présentent : Marie-Lyne Vagner élue d'opposition, SE, promet plus d'écoute et des conseils de quartiers. Ludovic Benmokhtar, 28 ans (SE), adjoint en charge de la culture et du patrimoine veut attirer plus de nouveaux habitants. Ulrich Schlumberger SE et soutenu par Hervé Morin veut notamment créer une mutuelle municipale pour les Bernayens. Enfin, Pascal Didtsch, figure très connue à Bernay, est le seul candidat à revendiquer son ancrage à gauche, lui qui a longtemps été encarté à la France insoumise.

Retrouvez l'ensemble des résultats en Seine-Maritime et dans l'Eure au fil de la soirée ce dimanche

Bernay compte 10.288 habitants. En 2014, le centriste Hervé Maurey élu en 2008 avec seulement 71 voix d'avance bat de nouveau le socialiste Gilles Launay mais plus facilement, 59,3 % au 1er tour. Maurey parti au Sénat nouvelle élection en 2016. Jean-Hugues Bonamy est élu avec 40 % des voix contre 35% pour Marie-Lyne Vagner qui tenait une liste dissidente DVD . Les deux listes de gauche sont loin derrière : Ingrid Varangle DVG 13 % et le Front de gauche Pascal Didtsch 10 %.