Municipales à Besançon : suivez le débat avec les candidats du second tour

Les trois têtes de liste présentes au second tour des élections municipales à Besançon, le 28 juin, débattent ce vendredi à 11h sur France Bleu Besançon : Anne Vignot (EELV), Ludovic Fagaut (LR) et Eric Alauzet (LREM). Une émission organisée en partenariat avec L'Est Républicain.