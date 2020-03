Municipales à Béthune : Olivier Gacquerre réelu dès le premier tour

Malgré 61% d'abstention, Olivier Gacquerre, 43 ans, va rempiler pour un deuxième mandat. Il est élu dès le premier tour de scrutin avec 62,2%.

"Cette victoire, c'est le fruit d'un travail collectif avec mon équipe avec un bilan et des projets qui ont su séduire.", a déclaré le Maire de Béthune au micro de France Bleu Nord. En 2014, il avait été élu au second tour lors d'une quadrangulaire, avec 33% des voix.

Maire entre 2008 et 2014, Stéphane Saint André (PS), est second loin derrière avec 14%. Nathalie Delbart est troisième avec 10% des voix. Le RN est à 7% et EELV à 6,79 %.