Municipales à Biscarrosse : Patrick Dorville candidat à gauche

Biscarrosse, France

Et de trois ! Troisième candidature pour la mairie de Biscarrosse. L'actuel maire, Alain Dudon a décidé de ne pas se représenter en mars prochain. L'actuelle première adjointe Hélène Larrezet a été la première à se déclarer au début de l'été, avec le soutien du député Modem Fabien Lainé. Il y a moins de deux semaines, Alain Dudon, lui, a annoncé soutenir à son adjoint aux finances : Manuel Diaz.

Deux listes de droite, on connaît désormais le candidat de la gauche. Il s'agit du conseiller municipal d'opposition, le socialiste Patrick Dorville, qui en a fait l'annonce sur Facebook.

Déjà candidat en 2008 et en 2014, où il avait été battu au 1er tour par Alain Dudon (75.71%), Patrick Dorville a donc choisi d'y retourner, "après une grande réflexion, partagée avec mes co-listiers et un certain nombre de citoyens", explique t-il.

Changer de modèle de démocratie

Fraîchement déclaré, Patrick Dorville veut axer sa campagne sur un changement de modèle de démocratie : "Ce qui ressort essentiellement des discussions que j'ai, ici ou là, c'est changer de modèle de démocratie. Les citoyens veulent davantage être informés, davantage participer à la vie de leur commune. Je crois que ce sera un des points essentiels qui va motiver l'ensemble de la campagne."

Biscarrosse est à droite depuis plus de 40 ans, mais le candidat de la gauche croit en ses chances : "Beaucoup de citoyens ont fait le choix de s'installer sur notre commune. C'est très difficile à ce jour de déterminer si ce sont des électeurs de droite ou de gauche. Il y a une évolution constante de la population, de nouvelles attentes, de nouveaux besoins qui se font sentir. Aujourd'hui, nous avons la volonté de construire une alternative politique."

Patrick Dorville qui pourrait partir avec un avantage, deux listes de droite sont déjà constituées. L'élu de l'opposition reste prudent : "Je ne suis pas devin, mais effectivement c'est plus facile pour moi de partir avec deux listes de droite, qui pour le coup ne partent pas unies comme en 2014. On pourra opposer projets contre projets et non pas comme en 2014, Patrick Dorville contre Alain Dudon. Donc, il y a des opportunités, mais il y a un projet à construire, beaucoup de rencontres avec les citoyens, mais je suis assez confiant."