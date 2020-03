Municipales à Bordeaux : " Il faut reconnaître la puissance des femmes !"

Les élections municipales approchent et la campagne électorale est assez particulière pour tous les candidats reconnaît Alexandra Siarri, invitée de France Bleu Gironde. Le coronavirus et le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites rendent "les habitants assez inquiets et maussades" selon la deuxième adjointe au maire de Bordeaux et n°4 sur la liste de Nicolas Florian pour les élections municipales. "C'est pour cela que le porte-à-porte est une étape importante pour répondre aux questions et rassurer les habitants".

Alexandra Siarri, est ce vendredi soir avec Isabelle Juppé, la femme d'Alain Juppé, pour la clôture des "Bordelaises", des rencontres de femmes pour nourrir le projet de Nicolas Florian. Face à l'augmentation du sentiment d'insécurité dans les rues de Bordeaux pour les femmes, l'équipe municipale sortante "propose des solutions comme une centaine de places d'hébergement, la création d'une maison des femmes et un plan de formation de tous les acteurs pour mieux prévenir les situations à risque. On suggère également la mise en place d'un label des établissements de nuit précise Alexandra Siarri qui permet qu'il y ait des parcours refuge des femmes, pour qu'elles ne se retrouvent pas en situation difficile. Nous prévoyons aussi un doublement de la police municipale et un renforcement des moyens de prévention avec l'arrivée de médiateurs. Il faut aussi accompagner les femmes pour qu'elles dénoncent ces événements."

