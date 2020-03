Thomas Cazenave, candidat LREM à la mairie de Bordeaux était l'invité de France Bleu Gironde. Il assure qu'il faut un nouveau souffle pour Bordeaux, après l'époque Alain Juppé. Il prône un renouvellement et prévient qu'il ne se ralliera pas à Nicolas Florian au second tour.

Municipales à Bordeaux : pas de ralliement LREM envisageable avec Nicolas Florian au second tour

Thomas Cazenave, candidat LREM aux municipales à Bordeaux vient de présenter l'intégralité de sa liste. Des colistier qui n'ont, à 90%, jamais exercé de mandat d'élu. Il l'explique par une volonté de renouveau. Sa liste s'appelle d'ailleurs "Renouveau Bordeaux".

à lire aussi Municipales à Bordeaux : Thomas Cazenave présente sa liste du "Renouveau"

C'est pour cette raison qu'il refuse d'être associé aux idées du maire sortant : "Nicolas Florian a eu une tendance à reprendre une partie de nos propositions comme la gestion de la rocade, la question des 200 km de piste cyclable sécurisés. Mais nous avons aussi des vrais points de divergence. Sur la sécurité par exemple, je suis pour un renforcement de la police municipale mais pas son armement. Je suis aussi pour un changement de la politique du logement parce que le bilan n'est pas bon. On a une croissance non maîtrisée, une exclusion des classes moyennes."

Il écarte donc tout ralliement avec le maire LR au second tour.

Les candidats à Bordeaux