Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic dévoile sa liste complète

L'intégralité de la liste "Bordeaux Respire" menée par Pierre Hurmic vient d'être présentée ce lundi midi. Une liste qui se veut composée "de femmes et d'hommes mobilisés pour le climat, l'écologie, la justice sociale, à travers leurs engagements associatifs ou leurs activités professionnelles".

Pierre Hurmic entouré des près de 70 colistiers qui composent sa liste "Bordeaux Respire" © Radio France - Laëtitia Heuveline

L'équipe est constituée à moitié de personnalités issues de la société civile : professeur, caviste, paysagiste, cadre, juriste, intervenante sociale ou ouvrier du bâtiment... Origines, fonctions, quartiers, âges, cette liste se dit la plus représentative possible de ce qu'est Bordeaux aujourd'hui. L'âge moyen est de 46 ans et la plus jeune colistière, Lucile Robert a 23 ans. Cette étudiante en pharmacie a commencé l'engagement politique à 16 ans chez les Jeunes Écologistes. Selon elle, aujourd'hui c'est un tournant historique pour la ville de Bordeaux : " Il faut que les Bordelais saisissent ce moment historique, Bordeaux n'a jamais été à gauche. Aujourd'hui on a un boulevard devant nous, on est galvanisés ! C'est génial !! On a travaillé de nombreux mois pour élaborer un programme, une stratégie et on touche du doigt cette élection, on se dit que c'est possible !"

Lucile Robert, jeune étudiante de 23 ans, plus jeune colistière sur la liste de Pierre Hurmic © Radio France - Laëtitia Heuveline

Dans l'autre moitié de la liste, les personnalités politiques là aussi viennent d'horizons différents. "Nous avons fait attention à ce que toutes les formations écologistes soient représentées insiste Pierre Hurmic (EELV, Urgence Écologie, Générations Écologie, COP 21, Mouvement des Progressiste ndlr) tout comme les formations de gauche. On trouve donc sur cette liste des militants socialistes, communistes, membres de Génération.s, Nouvelle Donne ou Place Publique."

Le leader Europe Ecologie Les Verts de cette liste, Pierre Hurmic, rappelle que le changement est indispensable : " Il faut que ça change pour qu'enfin soit pris en compte un certain nombre d'urgences locales comme l'urgence climatique, sociale ou démocratique. Notre liste propose un modèle urbain alternatif par rapport au modèle des années 60 ou 70 que Nicolas Florian veut proroger pour un nouveau mandat. La ville ne s'est pas suffisamment impliquée pour qu'on ait un urbanisme moins bétonneur que celui qui nous est imposé. Il faut faire revenir les Bordelais dans leur ville, ce que la promotion immobilière débridée actuelle n'a pas permis !"

Le portrait des 67 colistiers est disponible sur le site internet de "Bordeaux Respire".

