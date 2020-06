Municipales : A Cognac, Morgan Berger crée la surprise

C'était le benjamin de la quadrangulaire, à 33 ans Morgan Berger est le nouveau maire de Cognac. Agent immobilier, engagé dans des associations caritatives cognaçaises, co-listier de l'ancien maire Jérôme Mouhot en 2008, Morgan Berger a rassemblé dimanche soir 41,45% des suffrages. Il devance nettement Jonathan Munoz, ex-directeur de cabinet du maire sortant (qui ne se représentait pas) qui totalise 26,36% et fait basculer à droite une ville dirigée pendant 12 ans par le socialiste Michel Gourinchas. Jean-Hubert Lelièvre du parti Les Républicains arrive en troisième position avec 24, 37% des suffrages et juste une centaine de voix de moins que le candidat de gauche. Le quatrième candidat Damien Bertrand totalise 7, 81% des voix.

"Il y a une satisfaction personnelle et collective" a déclaré le nouveau maire de Cognac, "je sentais un vent de fraicheur depuis plusieurs mois autour de ma candidature". Il avouait ne pas être surpris par sa victoire "même si je ne pensais pas avoir un si grand écart avec Jonathan Munoz". Le candidat socialiste avouait sa déception : "on s'attendait à avoir un match Morgan Berger-Jonathan Munoz au second tour, il n'a pas eu lieu parce que la participation n'était pas là, et puis le projet "terre à terre" à mieux fonctionné que la vision prospective et écologique que nous avions".