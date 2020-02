Municipales à Colmar : un ticket Meyer-Hemedinger pour la majorité sortante

Alors que Gilbert Meyer, le maire sortant de Colmar brigue un cinquième mandat. Lors de la présentation de sa liste, ce jeudi 20 février, il a voulu montrer une image unie avec son premier adjoint Yves Hemedinger.

Côte à côte au micro, ils ont voulu démontrer qu'ils formaient un tandem au sein de la majorité sortante. Un changement de stratégie, alors que le député LR Eric Straumann a annoncé aussi sa candidature début février. Ce dernier leur fait concurrence à droite.

"Yves Hemedinger a la compétence pour me suppléer"

Alors qu'Yves Hemedinger comptait partir seul à la conquête de la mairie, avant de se raviser à la fin de l'année dernière et d'apporter son soutien au maire sortant. Gilbert Meyer montre à travers cette union que son successeur est là, qu'il est en place. "Il a la compétence pour me suppléer ", écrit le maire sortant dans un courrier adressé aux habitants. Il ajoute : "qu'un jour ou l'autre, le destin me conduira à passer le relais et il faut se tenir prêt à toutes les éventualités."

Gilbert Meyer et Yves Hemedinger autour des jeunes colistiers © Radio France - Guillaume Chhum

Toutefois, Gilbert Meyer, à 78 ans, se sent encore très en forme pour rempiler pour un cinquième mandat.

Une liste avec une moyenne d'âge de 48 ans

49 personnes composent la liste "Colmar passionnément ", la moyenne d'âge est de 48 ans. Plus de la moitié des colistiers sont nouveaux.

Parmi les principaux points du programme. En première position, on retrouve : Colmar, résolument éco responsable. Il y a aussi la sécurité avec l'augmentation des effectifs de la police municipale, la solidarité, l'économie, le commerce et faire de Colmar une ville réellement facile à vivre.

Le voile a été levé sur plusieurs engagements notamment pour le stationnement : réserver les zones de stationnement destinées aux Colmariens en période d'afflux touristique ou encore la suppression du macaron payant et donc la gratuité du stationnement pour les professionnels de santé en rendez-vous, ainsi que les artisans travaillant chez l'habitant.

Des propositions sur le tourisme devront également être dévoilées dans les jours à venir. Le tourisme qui fait débat à Colmar.