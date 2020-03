Municipales à Eu : c'est serré

Les 5 listes qui postulaient aux élections municipales à Eu (Seine-Maritime) passent toutes la barre des 10% au premier tour et peuvent donc se maintenir au second tour.

Le premier tour des élections municipales promettait d'être disputé à Eu et il l'a été. Le maire sortant DVD Yves Derrien, qui avait emporté la mairie en 2014 face à la sénatrice PS Marie-Françoise Gaouyer, est bousculé. C'est Michel Barbier DVG qui est en tête avec 35,09 % des voix. Yves Derrien est second avec 24,04 %. En 3ème position on trouve Isabelle Vandenberghe, conseillère régionale et conseillère municipale sortante, avec 17,62 % des voix. En 4ème position, la conseillère régionale RN Françoise Duchaussoy obtient 13,06 %. Enfin Stéphane Accard ex adjoint au maire est à 10,17%

En 2014, Yves Derrien avait pris la ville à la sénatrice socialiste Marie-Françoise Gaouyer avec 49,37 % des voix au 2nd tour contre 40,56 % à son adversaire.