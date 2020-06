Municipales à Évreux : Guy Lefrand conserve la mairie avec près de 51% des suffrages

Guy Lefrand est réélu maire d'Évreux à l'occasion du second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin au terme d'une campagne où tous les coups ont été permis.

Guy Lefrand conserve son fauteuil de maire d'Évreux. À 57 ans, l'élu Les Républicains, tête de la liste "Pour vous, la liste des gens qui aime Évreux", s'impose avec 51,97% des suffrages dans la triangulaire de ce second tour des élections municipales. Timour Veyri, le candidat de la gauche et des écologistes termine deuxième avec 36,76% des suffrages exprimés et Guillaume Rouger (LaREM) ferme la marche avec 12,26 % suffrages exprimés, il perd 400 voix entre les deux tours.

Avec un taux de 68, 06%, l'abstention est encore plus forte que le 15 mars dernier.

Le nouveau conseil municipal sera composé de 32 conseillers issus de la liste du maire sortant, la liste "Évreux ensemble" de Timour Veyri aura 7 conseillers municipaux. 4 conseillers municipaux de la liste "Évreux avance" de Guillaume Rouger complètent l'assemblée municipale.

Timour Veyri, le candidat de la gauche et des écologistes a remercié "les 3.000 électeurs qui ont porté leurs voix" sur sa liste en soulignant une progression de 1.000 voix par rapport au premier tour du 15 mars.

De nombreux Ébroïciens se sont retrouvés dans le hall de l'hôtel de ville à l'occasion de ce second tour, dans l'attente des résultats.