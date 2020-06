Municipales à Évreux : Guy Lefrand porte plainte pour diffamation contre Timour Veyri

Au lendemain du débat sur France Bleu Normandie qui a réuni les trois candidats encore en lice pour le second tour des élections municipales dimanche 28 juin, le climat est toujours aussi tendu et la température monte encore de quelques degrés à Évreux. Dans un communiqué, Guy Lefrand évoque la distribution d'un tract depuis la soirée du mercredi 24 juin qu'il attribue à la liste "Évreux ensemble" menée par son adversaire socialiste Timour Veyri. "Ce tract de huit pages, fait état de nombreuses allégations et imputations de faits qui portent atteinte à mon honneur, à celui de mes proches et à mon équipe" écrit Guy Lefrand.

Son adversaire s'explique, "c'est un tract à l'initiative des jeunes de la liste Évreux ensemble" et Timour Veyri de justifier"ce document vise à rappeler le véritable bilan de Guy Lefrand. Il n'y figure que des éléments publics et bien connus des Ébroïciens sur les multiples affaires qui ont émaillé ces six dernières années". "Je n’accepterai pas qu'on puisse salir, une fois de plus, mon engagement ainsi que celui de mon équipe pour la réussite et l'attractivité d’Évreux" lui répond Guy Lefrand qui portera plainte pour diffamation contre son rival socialiste dans l'après-midi.

Selon nos informations, le tract, a pour l'instant, été distribué dans quelques boîtes aux lettres du quartier de Saint-Michel. "Un document très violent" pour la directrice de campagne de Guy Lefrand, Stéphanie Auger, "une revue de presse très factuelle pour éclairer nos concitoyens sur le scrutin historique de dimanche" estime pour sa part Timour Veyri.

Une campagne électorale violente

"Une campagne électorale se doit d'être propre et intègre" souligne Guy Lefrand, mais, force est de reconnaître que, depuis son lancement, la campagne municipale à Évreux est particulièrement virulente. "Utiliser la campagne pour salir, discréditer, régler ses comptes, et jeter l'honneur des gens en pâture n'est pas l'idée que la liste "Pour vous, la liste des gens qui aiment Évreux" se fait de la politique" détaille le maire sortant qui invite son rival socialiste à "répondre devant les tribunaux de ses allégations mensongères". Des propos qui font réagir Timour Veyri : "il s'agit des manœuvres habituelles de Guy Lefrand pour intimider ses opposants". Ambiance, ambiance.