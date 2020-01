Municipales à Évreux : "Il y a plus de 100 commerces vacants dans le centre-ville" dénonce "Évreux ensemble"

Évreux, France

Les soldes ont à peine commencé à Évreux avec ses rabais, -50%, -60% voire -70% que la liste "Évreux ensemble" dégaine un autre chiffre : 104 commerces sont vacants dans le centre-ville avance l'opposition de gauche, qui, pour appuyer ses propos, s'est fendue d'une vidéo.

104 commerces vides, soit un taux de vacance de 24%, "le double de ce qu'il y avait quand Guy Lefrand (le maire d'Évreux, NDLR) est arrivé aux responsabilités, c'est un scandale" dénonce la tête de liste et conseiller d'opposition PS Timour Veyri.

Cette municipalité ment sur la question du commerce" Timour Veyri, tête de liste Évreux ensemble

_"Ces chiffres sont des chiffres de militants politiques"_rétorque-t-on au cabinet du maire d'Évreux. La municipalité avance 38 commerces ou locaux commerciaux à vendre, soit un taux de vacance de 8,3%, bien en deçà de la moyenne nationale, 11,9%, selon le palmarès Procos 2019 des centres-villes commerçants."Les chiffres de l'opposition relèvent de la propagande et de la manœuvre électorales" s'émeut Stépahnie Auger, l'adjointe au maire en charge du commerce.

Plutôt que de faire campagne et dénigrer sa ville, que Timour Veyri commence à faire ses courses en centre-ville pour le faire vivre et l'animer" - Stéphanie Auger, ajointe en maire en charge du commerce

La Ville s'appuie sur les chiffres de la chambre de commerce et d'industrie ainsi que sur ceux du cabinet Lestoux et Associés qui a réalisé le diagnostic du plan Action cœur de ville, dont bénéficie la préfecture de l'Eure. "La création de commerces a doublé à Évreux entre 2014 et 2019" avance l'élue. Le taux de vacance commerciale serait volontairement revu à la baisse selon l'opposition, avec des conséquences : "ça empêche les commerçants de baisser les prix des loyers de leur commerce" étaie Timour Veyri et "ça empêche également la municipalité de se rendre compte de la situation". "Évreux ensemble" dresse une liste de 31 propositions en cas de victoire en mars 2020 "pour écouter les commerçants, les soutenir et transformer les choses en profondeur".