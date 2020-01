Municipales à Évreux : le fils et la femme de l'ancien maire sur deux listes différentes

Évreux, France

Le fils sur une liste, la femme sur l'autre, c'est une histoire comme seule la campagne des élections municipales à Évreux les réserve. Fils de l'ancien maire communiste Rolland Plaisance (de 1977 à 2001), Laurent Plaisance rejoint "La liste citoyenne" de Vincent Breuil, son ami d'enfance alors que sa belle-mère, Marianne soutient la liste "Pour vous" du maire sortant LR Guy Lefrand. L'infirmier psy dénonce unerécupération politique de son nom "puisque mon nom était utilisé par Monsieur Lefrand pour sa comm' de campagne électorale, je me suis dit pourquoi pas moi aussi reprendre mon nom pour accompagner Vincent Breuil et la liste citoyenne" explique l''homme de 62 ans,

On ne peut pas de servir de la mémoire de mon père pour une démarche électorale - Laurent Plaisance"

Laurent Plaisance dénonce une récupération politique de son nom de famille par l'équipe sortante Copier

Un soutien que la tête de liste Vincent Breuil veut désormais transformer en candidature sur sa liste "la place lui sera faite s'il le souhaite" précise la tête de liste "j'espère le convaincre d'être sur un poste éligible". Laurent Plaisance réfléchit mais se verrait bien militer pour la culture à Évreux et de rappeler que son père a créé le festival rock d'Évreux, que lui-même était là aux débuts de l'aventure et il se désole de "ce qu'est devenu le festival, je ne peux pas soutenir quelqu'un comme Lefrand".

Ces deux soutiens pour deux listes différentes seront-ils prétexte à débat lors des déjeuners du dimanche entre la belle-mère et le beau-fils ? Pas si sûr, "on se voit très rarement" confie Laurent Plaisance "et là, c'est possible qu'on se voie encore moins".

Les candidats déclarés à Évreux

Vincent Breuil, "La liste citoyenne"

Emmanuel Camoin, "Rassemblement ébroïcien"

Guy Lefrand, "Pour vous"

Guillaume Rouger, "Évreux avance"

Timour Veyri, "Évreux ensemble"