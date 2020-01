Municipales à Évreux : une ville sportive, culturelle et festive, c'est l'ambition de Guillaume Rouger

Évreux, France

"Nous voulons faire d'Évreux une ville de culture, une ville où la pratique sportive est encouragée, une ville à l'écoute de l'ensemble de ses bénévoles, une ville qui porte une attention particulière à la vie des familles, à la place des aînés et de la jeunesse" voilà comment Guillaume Rouger résume son concept "Évreux, une ville pour tous". Objectif affiché du candidat LaREM aux élections municipales de mars prochain "changer l'image d'Évreux" afin de renouer avec l'attractivité pour "reprendre sa place de véritable capitale du département".

Une piscine sur le site du collège Pablo-Neruda

S'il est élu maire d'Évreux, Guillaume Rouger ne construira pas de nouvelle salle de basket dans le quartier de Nétreville, "il faut être responsable" dit-il et préfère utiliser l'argent prévu pour le projet pour rénover la salle omnisports "laissée à l'abandon pendant six ans sans aucun projet". Juste à côté,le pré du bel ébat, deviendrait un pôle de la pratique sportive avec un city stade, des terrains de tennis ou un skatepark "car il n'y a pas grand chose pour les jeunes au centre-ville" dénonce Isabelle Collin, numéro 2 de la liste "Évreux avance". Autre proposition, une nouvelle piscine avec un bassin de 50 mètres et une fosse de plongée, en lieu et place de l'ancien collège Pablo-Neruda dans le quartier de la Madeleine. Le site est actuellement propriété du conseil départemental de l'Eure, "nous allons saisir la main tendue du Département qui attend qu'un projet se lance sur ce lieu" affirme Guillaume Rouger.

Des festivals, un orchestre et des DJ

Des résidences d'artistes, un orchestre d'enfants, mise en valeur de la cathédrale, l'initiation aux langues étrangères à l'école, le candidat fourmille d'idées et de propositions. Faire Évreux une ville festive passerait par "la création d'un festival off pour accueillir les groupes ébroïciens en cœur de ville" en complément duhfestival Rock in Évreux by Ghf, mais aussi par la création d'un festival Évreux, ville de lumière pour mettre en valeur le patrimoine architectural et et aussi un festival de l'Iton et des arts de la rue. Une fois par mois, le Kubb pourrait accueillir des soirées DJ SET et se transformer en dance floor.

Un soutien aux familles et aux associations

Le tissu associatif ébroïcien est riche mais à écouter Isabelle Collin, les associations et les bénévoles manqueraient de considération._"Nous avons prévu d'augmenter de 15% les subventions aux associations" précise la candidate qui annonce une montée en puissance du [forum des associations](https://evreux.fr/evenement/forum-des-associations/)"pour en faire une fête du bénévolat". La liste "Évreux avance" aimerait aussi accompagner les familles, en proposant des horaires plus adaptés dans les crèches pour l'accueil des enfants "car aujourd’hui le monde du travail change, on a besoin d'horaires atypiques"_explique Isabelle Collin.

