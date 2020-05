Municipales à Gravigny : Didier Cretot dans le fauteuil de maire le 25 mai

Dans le cadre de notre série "C'est mardi, c'est Gravigny", on avait quitté Didier Cretot et Émeric Jeanne il y a une éternité, le 9 mars dernier, lors du dernier conseil municipal dirigé par François Gantier. Les deux hommes, tous deux adjoints au maire, s'affrontaient le dimanche suivant lors du permis tour des élections municipales. Le soir du 15 mars, Didier Cretot était élu avec 56,99% des suffrages exprimés et devait prendre les commandes de la ville dans la foulée. C'était sans compter sur presque deux mois de confinement. "On n'a pas pu fêter entre nous notre victoire" regrette Didider Cretot qui poursuit "on a cru très fortement qu'on pouvait être élu le week-end d'après et ça ne s'est pas fait".

Ça nous a quand même mis un petit coup au moral - Didier Cretot

Pour les quelque 30.000 communes françaises dont le conseil municipal est complet depuis le premier tour, l'élection du maire et de ses adjoints aura lieu jusqu'au 28 mai. À Gravigny, le conseil municipal aura lieu le 25 mai à 18h30. "On est bien heureux que cette période d'incertitude se termine" affirme Didier Cretot. Même sentiment pour Émeric Jeanne, l'autre candidat.

François Gantier, au premier plan, Didier Cretot et Émeric Jeanne côte à côte, lors du dernier conseil municipal de Gravigny, le 9 mars 2020 © Radio France - Laurent Philippot

Un conseil à huis clos

Le 25 mai, ce sera un conseil express à huis clos "sans public et sans nos électeurs" se désole Didier Cretot avec un ordre du jour limité, l'élection du maire et de ses adjoints. Dans la salle du conseil à l'étage, les deux adjoints d'hier changeront de fonction, Didier Cretot maire et Émeric Jeanne et cinq colistiers dans l'opposition. Opposition, un mot qui chiffonne Didier Cretot ne veut pas entendre parler d'opposition, "j'ai décidé d'utiliser le mot minorité" car "parler d'opposition, ce serait renforcer un aspect négatif"

Les intentions et les programmes étaient quand même assez proches. On est deux listes de gauche, on a des valeurs en commun

Émeric Jeanne, la tête de liste "Bien vivre ensemble à Gravigny" envisage son rôle "comme celui d'une opposition constructive" tout en précisant "on se connaît tous, on va tous travailler pour le bien commun".

Pendant deux mois, François Gantier et Didier Cretot de "Gravigny 2020 avec vous" ont travaillé ensemble sur les dossiers importants de la commune : "quand il a fallu décider de rouvrir l'école, on l'a fait ensemble, lorsqu'il a fallu commandé des matériels de protection pour les habitants, on l'a fait ensemble" détaille le futur maire qui, dans une semaine, prendra possession du bureau du maire mais "on ne pourra toujours pas fêter notre victoire !"

Le 25 mai, François Gantier cédéra son fauteuil et son bureau de maire à Didier Cretot © Radio France - Laurent Philippot

à lire aussi Municipales à Gravigny : un fauteuil pour deux adjoints

à lire aussi Municipales à Gravigny : les deux candidats préparent leur réunion publique