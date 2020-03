Municipales à Grenoble, Emilie Chalas jette ses dernières forces dans la bataille

La tête de liste LREM à Grenoble était l'invitée de France Bleu Isère à cinq jours du premier tour des municipales. Emilie Chalas lance un appel au calme dans la campagne.

Il reste cinq jours de campagne. Emilie Chalas tête de liste LREM légèrement distancée dans notre sondage il y a deux semaines, jette ses dernières forces dans la bataille pour convaincre qu'elle incarne l'unique possibilité d'un large rassemblement pour empêcher la réélection d'Eric Piolle. "Nous verrons le soir du 15 mars quel est le résultat, mais ce que je peux dire aux grenoblois, c'est que ceux qui jouent cavaliers seuls feront le jeu d'Eric Piolle." La pique est à destination d'Olivier Noblecourt qui depuis plusieurs semaines ignore les appels au rassemblement lancés par la candidate macroniste. A défaut de convaincre le chef, Emilie Chalas donc un appel aux troupes, aux colistiers d'Olivier Noblecourt mais aussi à ceux d'Alain Carignon, ainsi qu'aux électeurs de ces listes car dit-elle '' les seuls qui peuvent rassembler des personnes venues de la gauche et de la droite dans le but de gagner l'élection, de battre Eric Piolle, c'est nous."

il ne faut plus Piolle pour six ans

Emilie Chalas dénonce par ailleurs le climat de cette fin de campagne. "On voit bien les vieux réflexes qui reviennent la surface, le mépris, la condescendance envers la femme que je suis. On est en plein dans ce monde politique qui n'a pas tellement changé et que les grenoblois, comme l'ensemble des français, ne veulent plus".