Municipales: a Guéret et Aubusson, les candidats sont presque tous favorables à un second tour en juin

Va-t-on retourner aux urnes avant les grandes vacances ? Le conseil scientifique donne un avis favorable à un second tour de scrutin en juin. A Gueret et Aubusson la plupart des candidats sont d'accord pour en finir sans trop attendre.

Qui sera maire de Guéret et d'Aubusson ? La réponse se fait attendre. La date du second tour des municipales n'est pas encore fixée, mais elle se précise.

Le conseil scientifique donne son feu vert pour l'organisation d'un second tour avant la fin juin. C'est maintenant au gouvernement de se prononcer, mais en coulisses, on parle déjà de la date du 28 juin.

A Guéret et Aubusson, quasiment tous les candidats sont encore en course. Sont ils impatients d'en finir ? Petit tour d'horizon:

A Gueret, oui mais...

Dans la ville préfecture de la Creuse, les 4 listes déclarées au premier tour peuvent toutes se maintenir. Seule Marie-Françoise Fournier est réticente a un scrutin fin juin.

"Je pense que c'est extrêmement prématuré, les gens sont encore traumatisés par le Covid, je pense qu'on aura un très fort taux d'abstention. Les élections municipales sont importantes , et la participation ne sera pas caractéristique de l’intérêt que portent les gens. Je préférerai un scrutin en septembre ou octobre"

Même réticence pour sa rivale Sylvie Bourdier. Elle souligne qu'il sera impossible d'organiser des réunions publiques, mais se pliera à l'exigence d'un second tour avant l'été.

"C'est une décision complexe, reconnait Thierry Delaitre arrivé en 4° position. "On a pas de préférence et si le conseil scientifique se prononce pour, on va lui faire confiance. Est-il vraiment utile d'attendre septembre ? personne ne sait ce qui peut se passer d'ici-là."

Quant à Eric Correia, président de l'Agglo du grand Guéret, en tête à l'issue du premier tour, il veut bien en terminer:

"Je suis favorable à ce que le deuxième tour puisse se tenir le plus rapidement possible, je préfère ce schéma là plutôt que d'attendre septembre ou octobre."

Tous les candidats précisent qu'ils veulent que ce second tour se tienne dans des conditions sanitaires rigoureuses, avec désinfection des mains , port du masque et affluence limitée pour le dépouillement.

A Aubusson, ne pas attendre

Dans la cité de la Tapisserie, Jean-Luc Léger président de la Com de Com Creuse Grand Sud, en tête au 1er tour est également impatient.

"On ne peut pas expliquer aux gens qu'ils peuvent retourner au boulot et envoyer leurs enfants à l'école et leur dire de ne pas aller voter au 28 juin, donc je suis favorable a la tenue de ce second tour avant la fin juin."

Michel Moine, maire sortant est plus mesuré. Il n'est pas opposé à un scrutin le mois prochain, mais demande des garanties :

"Sur un plan démocratique, on a aucune raison de laisser perdurer cette situation, mais sur un plan sanitaire, on doit s'entourer de toutes les garanties afin que personne ne craigne de venir voter. L'abstention a pu fausser le premier tour. Quand on passe de 73% de participation à 50 % , il y a bien évidemment une modification du résultat, et ce premier tour à Aubusson n'est pas représentatif de ce qu'il aurait du être."

Avis partagé par Catherine Debaenst, la 3° candidate qualifiée à Aubusson: "Il faut y aller en respectant les gestes barrières, si on passe son temps à attendre, on va attendre longtemps." conclut-elle.

Et vous, êtes vous prêt à aller voter ?

43 communes en Creuse sont encore concernées par ce second tour. Etes-vous impatients d'aller voter ? Etes vous freiné par la peur d'une possible contamination ? On vous a posé la question dans les rues de Gueret, vos réponses sont à écouter ci-dessous: