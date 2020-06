Municipales à Guéret : le quiz des candidats avec Eric Corréia

Qui sont-ils ou qui sont-elles ? France Bleu Creuse vous propose d'en savoir un peu plus sur les candidats à la mairie de Guéret, grâce à un petit quiz.

Un mot pour décrire la ville ?

Une ville pleine de potentiel.

Un endroit à Guéret où vous aimez vous balader ?

J’aime tous les endroits de ma ville, dans leur diversité.

Vous êtes plutôt Courtille ou Quincaillerie numérique ?

Je n’oppose pas les deux, je les fréquente avec gourmandise et plaisir. Les deux ont prouvé leur importance et leur utilité aux yeux des Guérétois.

Vélo ou voiture ?

J’utilise les deux et je ne les oppose pas. Tous les modes de déplacements doivent cohabiter et il m’arrive souvent de marcher.

Qu’est-ce que vous faites le dimanche à Guéret ?

Le matin je fais mon footing dans notre magnifique forêt de Chabrières, quelque soit le temps. Je travaille mes dossiers l’après-midi.

Qu’est-ce que vous aimeriez changer à la ville ?

J’aimerais faire de Guéret ce qu’elle devrait être et non ce qu’elle est devenue. Lui redonner des couleurs, de l’éclat et la rendre attractive et désirable. Soyons fiers d’être Guéretois !

Ce que vous aimeriez garder ?

Ses services, et notamment les services publics (santé/hôpital, justice, poste, éducation, transports ...), son dynamisme culturel, sa richesse humaine et l’engagement de ses entrepreneurs (commerce, artisanat, start-up, PME, PMI, TPE, TPI, bars, restaurants, hôtels,…).

Une photo de votre endroit préféré à Guéret