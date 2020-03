Municipales à Libourne : la sécurité au cœur de la campagne du candidat de droite Christophe Gigot

La création d'une liste à droite a t-elle été difficile ?

Christophe Gigot : Non, il n'y pas eu de difficulté particulière au niveau des Républicains, c'est simplement que personne ne s'est lancé au niveau des élus actuels. Selon moi entre le maire actuel Philippe Buisson et les autres candidats, l'offre était assez insatisfaisante, j'ai sollicité des connaissances pour pouvoir proposer aux Libournais une liste sur les valeurs de la droite et du centre. Selon moi, il faut réformer cette ville et changer beaucoup de choses.

Que reprochez-vous au maire actuel ?

Le terme de reproche est mal choisi, nous voulons être davantage une force de proposition qu'une force d'opposition stérile sur tout ce qui a pu être fait. J'ai participé en tant que conseiller municipal au vote de certaines délibérations comme la transformation des quais mais sur beaucoup de sujets nous ne sommes pas d'accord. En premier lieu, la sécurité.

Nous souhaitons le doublement des caméras, nous voulons recruter huit policiers municipaux dès notre élection et mettre en oeuvre un centre de visionnage 24h/24 des images de vidéosurveillance.

C'est également une proposition de votre opposant d'extrême droite, vous vous rapprochez de certaines de ses idées ?

Non pas du tout ! On a des sujets communs et certaines mesures proposées par le maire socialiste, il y en a aussi qui se rapprochent des notres ! C'est un consensus dans l'analyse de la situation. Force est de constater aujourd'hui que la mise en oeuvre des actions n'a pas suivi.

Vous êtes face à un maire qui pense pouvoir être élu dès le premier tour, comment le vivez-vous ?

Je le vis bien parce que la pression est davantage sur lui. On va vraiment voir le 15 mars 2020 si son action a été vraiment plébiscitée par les Libournais ! Si tel est le cas je le féliciterai mais j'ai des doutes !

