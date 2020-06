Municipales à Lille : débat entre Martine Aubry, Stéphane Baly, Violette Spillebout lundi sur France Bleu Nord

A l'approche du second tour des élections municipales, France Bleu Nord vous propose un débat exceptionnel ce lundi 22 juin entre les trois candidats en lice pour la mairie de Lille. Martine Aubry, Stéphane Baly et Violette Spillebout sont nos invités de 8h10 à 8h40.

A quelques jours du second tour des élections municipales, France Bleu Nord vous propose un débat exceptionnel ce lundi 22 juin entre les trois candidats en lice pour le fauteuil de maire à Lille. Martine Aubry, Stéphane Baly et Violette Spillebout sont nos invités en direct de 8h10 à 8h40.

Lors du premier tour le 15 mars, la maire sortante PS est arrivée en tête avec 29,8% des suffrages devant l'écologiste Stéphane Baly qui a obtenu 24,53% des voix. Un peu plus de 2.000 voix séparent les deux candidats. En troisième position, la candidat de la République en Marche, Violette Spillebout, avec 17,53%.

Le débat d'entre deux tour se tient dans un contexte politique local exceptionnel. Pour la première fois depuis 2001, les écologistes et le Parti socialiste ne font pas cause commune pour la deuxième manche du scrutin.

Selon un sondage IFOP pour la Voix du Nord, Martine Aubry et Stéphane Baly sont au coude à coude. Il place la maire sortant socialiste en tête avec 39% des intentions de vote pour le second tour à Lille mais elle est talonnée par le candidat EELV, crédité de 37%. La course au beffroi est donc très serré.

La droite met son grain de sel. Absente du second tour, son candidat n'ayant pas réussi à se qualifier, elle appelle à voter pour Martine Aubry.

Il y a un paramètre à prendre en compte : la participation au second tour des élections municipales. Elle influera forcément sur le résultats. Lors du premier tour le 15 mars dernier, un électeur sur trois ne s'est pas déplacé dans les bureaux de vote. L'abstention a atteint 67,38%.

les mobilités et le commerce

Deux grands thèmes seront abordés avec les trois candidats en lice :