Le 15 mars prochain les Lexoviens auront le choix entre six candidats au premier tour des élections municipales 2020 et peut-être sept. Présentation de chacun d’entre eux et des enjeux majeurs dans la capitale du Pays d’Auge. Une candidature d'Europe Ecologie les Verts peut encore survenir.

Municipales à Lisieux : découvrez les six candidats et les enjeux de l'élection

Six candidats en lice pour l'élection municipale de Lisieux

Un maire sortant installé depuis dix-neuf ans, un député et une ancienne Secrétaire d’État. La bataille pour les élections municipales ne manque pas de relief à Lisieux. Trois autres candidats espèrent peser sur le scrutin dans cette ville réputée pour ses premiers tours indécis : les deux dernières municipales s’étaient jouées lors de quadrangulaires au second tour.

Une septième liste pourrait apparaître d'ici à jeudi soir, date de la fin des inscriptions. Il s'agirait d'une liste portée par des militants d'EELV, qui avaient dans un premier temps passé une alliance avec le PS avant de claquer la porte il y a deux semaines.

Chiffres clés et enjeux :

23 % de la population sous le seuil de pauvreté (source INSEE) dans cette ville frappée par de nombreux naufrages industriels lors des dernières décennies.

(source INSEE) dans cette ville frappée par de nombreux naufrages industriels lors des dernières décennies. Un peu plus de 13 000 emplois salariés . Lisieux n’est plus confrontée à un chômage de masse. Mais plutôt à de grandes difficultés de reconversion pour les chômeurs de longue durée.

. Lisieux n’est plus confrontée à un chômage de masse. Mais plutôt à de grandes difficultés de reconversion pour les chômeurs de longue durée. 20 318 habitants au dernier recensement (2017). La ville ne parvient pas à enrayer la baisse de la population. Elle a perdu près de 4 000 habitants en quarante ans.

au dernier recensement (2017). La ville ne parvient pas à enrayer la baisse de la population. Elle a en quarante ans. Rénovation de l’avenue Victor Hugo terminée, un axe stratégique pour inciter les visiteurs de la Basilique à venir en centre-ville.

pour inciter les visiteurs de la Basilique à venir en centre-ville. Vaste rénovation du quartier Hauteville : 645 logements détruits / 340 reconstruits (25 hors de Lisieux - Mezidon, Orbec, Livarot) sur la période 2022-2030.

: 645 logements détruits / 340 reconstruits (25 hors de Lisieux - Mezidon, Orbec, Livarot) sur la période 2022-2030. Un sujet brûlant : le futur multiplexe destiné à remplacer les deux cinémas vieillissants et mal sonorisés. Après dix ans de discussions, le choix du maire (implantation Place de la République) est unanimement dénoncé par tous ses adversaires.

La mairie de Lisieux, occupée depuis 2001 par Bernard Aubril © Radio France - Didier Charpin

Six candidats en lice

Bernard Aubril - Maire sortant - candidat sans étiquette

Maire depuis 2001, réélu en 2008 et en 2014 lors de quadrangulaires, le retraité de l'Éducation nationale souhaite repartir pour un quatrième mandat. “Ce serait le dernier”, précise-t-il. Âgé de 71 ans, il voudrait “finir le travail."

"J’ai initié de nombreux projets comme la rénovation du centre-ville et du quartier Hauteville. J’aimerais assister à leurs réalisations avec ceux qui ont aussi tant travaillé dessus”, indique-t-il. Hauteville, sur les hauteurs de l'hôpital, se démarque avec ses tours de quatorze étages symboles de l'urbanisme des sixties, mais “le quartier a vieilli et la rénovation est aujourd’hui indispensable. 645 logements seront détruits, dont 300 aujourd’hui vacants. Et 340 seront reconstruits. Un plan d’un montant de 150 millions d’euros, dont 27 à la charge de la ville de Lisieux”, détaille le maire sortant. Une rénovation polémique : certains adversaires lui reprochent des déménagements forcés d’habitants qui ont passé quarante ans dans ce quartier populaire. “Les locataires auront au moins trois choix de relogement”, assure Bernard Aubril.

Au-delà d’Hauteville, le maire depuis (quasiment) le début du siècle doit affronter une grogne sur les stationnements devenus payants en centre-ville. “Il fallait trouver des solutions pour en finir avec les voitures ventouses, y compris celles de certains commerçants”, explique l’élu, qui traîne le sujet comme un indécollable sparadrap dans la capitale augeronne. Il se dit prêt à retoucher les tarifications en cas de réélection.

Clotilde Valter - candidate PS-DVG

Battue par Bernard Aubril en 2008 puis élue députée quatre ans plus tard, elle n’avait pas dirigé la liste socialiste en 2014. Elle revient cette année pour mener une liste de la gauche après un accord passé en décembre avec EELV. Accord brutalement rompu avec les écologistes début février . “J’ai hésité, c’est le mouvement des Gilets Jaunes qui m’a incitée à me lancer, parce que la démocratie est bousculée”, confie l’ex-Secrétaire d'État sous le quinquennat de François Hollande.

Rapidement, elle porte le débat sur l’une de ses spécialités : la formation professionnelle. “Lisieux compte 62 % d’adultes qui n’ont pas le Bac, dont 20 % qui n’ont pas le brevet. Il faut un plan Marshall pour mettre en place les formations qui collent aux besoins des entreprises”. La responsabilité de l’IUT, du lycée professionnel ou des filières BTS n’entre pas dans le rayon d’action de la municipalité mais elle considère que “le maire doit être le chef d’orchestre, celui qui fédère les énergies, celui qui provoque les changements”.

La candidate socialiste, arrivée à Lisieux il y a vingt ans pour soutenir l’ex-maire Yvette Roudy, n’a quasiment connu que Bernard Aubril a la tête de la ville. “Il termine son troisième mandat avec une méthode de gouvernance qui n’a jamais évolué : il décide seul ou uniquement avec son équipe ! Moi je préfère une vraie concertation citoyenne”. Clotilde Valter cite le choix d’implantation du multiplexe de cinéma “place de la République, où personne n’en veut !” et la rénovation d’Hauteville “qui ne correspond pas au souhait des habitants. Si je suis élue il y aura moins de destructions”, tranche cette femme de 57 ans, approchée par LREM pour les Législatives 2017 mais qui a préféré rester selon sa formule “une femme de gauche”.

Sébastien Leclerc - candidat Les Républicains

“Je suis né à Lisieux, j’y suis allé au lycée, je ne suis pas un parachuté”, répond Sébastien Leclerc, interrogé sur son choix de se lancer dans la capitale augeronne plutôt qu’à Livarot, ville dont il a été le maire de 2008 à 2017. “Mais depuis que je suis député beaucoup me demandent de venir à Lisieux. Ma candidature répond à leur souhait”, dit celui qui représentera donc la droite ‘officielle’ contre un maire sortant qui a pris ses distances avec l’UMP lors du précédent scrutin municipal (Bernard Aubril n’avait pas accepté l’investiture d’Eric Lehéricy).

La campagne fratricide entre la droite augeronne s’annonce musclée. Sébastien Leclerc estime que l’actuel premier magistrat “a peur du monde économique. Il n’a pas envie d’un développement équilibré et il faut créer des synergies entre les entreprises et les collectivités”. Il dresse un constat sévère d’un centre-ville peu attractif “avec tous ses logements vétustes et inoccupés. C’est là qu’il faut faire revenir les habitants”, tacle celui qui a travaillé dans les assurances puis dans l’immobilier.

S’il est élu, il remettra le stationnement en zone bleue, augmentera les caméras de vidéo-protection et lancera des activités pour les jeunes : “Pourquoi pas du paint-ball dans les tours d’Hauteville avant leur destruction ? Pourquoi pas une équipe d’e-gamers pour qu’ils soient fiers de représenter leur ville dans un domaine qui leur plaît ?” Le député dit venir avec des propositions innovantes sur tous les thèmes.

Les candidats se retrouvent parfois côte à côte, comme lors de l'inauguration de l'espace Victor Hugo le 7 février © Radio France - Didier Charpin

Alain Angélini - candidat soutenu par le Rassemblement National

Lors des dernières municipales, le Front National avait atteint le second tour avec pour tête de liste le jeune Benjamin Piel. Autre profil en 2020 avec Alain Angélini, 70 ans. Un homme au parcours politique atypique : écologiste en 1975 aux côtés de Brice Lalonde et Jean-Louis Borloo, puis Modem en 2007, il dit voter pour le Front National “depuis les attentats de 2015. Parce que les gouvernements ne me semblent pas trouver les bonnes réponses”. Le commençant (retraité) créateur d’une société de modélisme ferroviaire a donc sollicité le soutien du FN, devenu Rassemblement national, pour cette campagne municipale dans la cité lexovienne.

Il portera certaines thématiques sécuritaires : “Je ne comprends pas que Lisieux n’ait pas de police municipale, ce sera ma première décision”, affirme cet ancien officier de réserve de l’armée. Mais il ne compte pas faire campagne sur des thèmes exclusivement ‘bleu-blanc-rouge’ : “Lisieux n’a pas de problème particulier avec l’immigration et je crois à la notion du vivre ensemble”.

Il critique aussi la gestion de l’équipe sortante : “Lisieux est, c’est vrai, une ville très peu endettée par rapport à d’autres de taille comparable. Mais en tant que chef d’entreprise je pense qu’il faut davantage investir”, affirme celui qui tient un discret local de campagne éloigné du centre-ville.

Mélissa Lebreton - candidate sans étiquette

Cette Lexovienne qui a grandi à Hauteville connaît bien le conseil municipal. Elle y siège dans les rangs de l’opposition depuis 2008. Passée par le PRG et le PS, elle se dit désormais indépendante de tout parti politique. “Je n’ai d’ailleurs aucun soutien financier contrairement à d’autres candidats. J’ai fait un emprunt pour mener ma campagne”, précise cette femme de 46 ans, pour se décoller l’image de candidate soutenue par LREM qui lui vaut quelques tourments : une manifestation d’opposants à la réforme des retraites le jour de l’inauguration de son local de campagne, puis des tags hostiles à Emmanuel Macron deux semaines plus tard. “Non je ne suis pas la candidate investie ou soutenue par La République en Marche” s’agace-t-elle.

Mélissa Lebreton préfère clairement parler de son diagnostic sur Lisieux. “J’ai passé le bac en 1991 et on est très peu à être encore là”, observe-t-elle en évoquant le problème local : les jeunes quittent Lisieux pour leurs études supérieures et n’y reviennent pas. Elle a d’ailleurs longtemps travaillé à l’étranger (Niger, Luxembourg, Portugal) avant de rentrer au bercail en 2006.

Actuellement employée au Rectorat et spécialisée dans les formations professionnelles, elle veut par exemple “créer une école des métiers du numérique” à Lisieux pour doter la ville de formations porteuses sur le marché de l’emploi.

“Bernard Aubril a isolé la ville des chefs d’entreprises. Il n’a pas soutenu certains projets”, critique la candidate, également déterminée à revoir le projet de rénovation urbaine d’Hauteville. “Il faut plus d’accompagnement social auprès de ceux qui y vivent depuis quarante ans”.

Sylvie Grandin - candidate sans étiquette

Comme Mélissa Lebreton, elle est sortie des partis politiques “parce qu’on doit trop souvent suivre la ligne officielle et pas forcément dire ce qu’on pense”, déplore l’ex-élue UDI au conseil départemental (suppléante d’Eric Lehéricy, elle a siégé un an en 2014/2015). Battue de peu aux cantonales 2015 par Bernard Aubril, elle se lance pour la première fois dans la course à la Mairie.

“Je suis infirmière libérale. Je vais chez les gens depuis 40 ans, je connais chaque quartier de la ville. Et j’ai longtemps œuvré dans le monde associatif et fait des maraudes”, détaille l’ancienne administratrice nationale de la Croix Rouge. Sensible à la carence de médecins, elle veut “faciliter leurs conditions d’accueil à Lisieux, pour qu’ils aient envie de venir et surtout de rester”.

Elle veut ainsi multiplier les dispositifs d’aides ciblées “en jouant sur le foncier pour attirer de nouveaux commerçants en ville. Au début leur taxe serait calculée en fonction de leur chiffre d’affaires. Et pourquoi pas préempter aussi les locaux commerciaux que les propriétaires veulent louer à des tarifs prohibitifs ?”. Comme les autres candidats, elle estime que Bernard Aubril “manque de sens économique pour porter sa ville”.

Sylvie Grandin fera valoir ses droits à la retraite une semaine avant le premier tour. Elle affirme avoir les compétences pour embrasser une nouvelle vie à la tête de Lisieux. “J’ai dirigé des équipes de 300 personnes, j’ai eu des formations de management” affirme celle qui a connu une expérience contrariée dans la commune voisine de Beuvilliers. Première adjointe, elle a été démise de sa fonction en 2017 après des tensions avec le maire.

La réaménagement autour de l'ancienne église Saint-Jacques qui surplombe le cours Victor Hugo. L'un des chantiers du centre-ville de Lisieux © Radio France - Didier Charpin

Une 7ème liste ?

Six listes sont donc officiellement déclarées à Lisieux pour le premier tour. Mais il y en aura peut-être sept ! Après avoir décidé de ne plus figurer sur la liste de Clotilde Valter début février, EELV a annoncé son intention de monter sa propre équipe avec des membres du Parti communiste, de la France Insoumise, de Génération-s, des citoyens et des Gilets Jaunes. Liste pas encore déposée en préfecture ce mardi soir.

Combien seront qualifiés pour le second tour ? Lisieux s'est fait une spécialité lors des derniers scrutins (2008, 2014) : des quadrangulaires le deuxième dimanche. Dans les deux cas Bernard Aubril a été largement réélu.