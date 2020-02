Municipales à Lorette : Gérard Tardy, le doyen des maires de la Loire, se relance pour un 6ème mandat

Lorette, France

La longévité de Gérard Tardy à la mairie de Lorette n'entache pas sa popularité auprès des habitants. Pour Christiane et Rino, son bilan se voit d'abord dans la rue : "On a connu Lorette il y a cinquante ans et on a vu l'évolution. C'est devenu joli, avant c'était pas très beau. Les habitations c'était à la limite des taudis." se rappellent-ils. Ce couple de Lorettois ne va pas hésiter à glisser un bulletin Tardy au prochaines municipales.

Pas de doute non plus pour Dolores, 85 ans, cette habitante est convaincue par la politique de droite du maire. Même quand ses positions sont clivantes, comme par exemple avec l'arrêté anti-burkini en 2017, pour lequel Gérard Tardy a été condamné.

Pour André, c'est d'abord l'argument économique qui l'a convaincu de voter Gérard Tardy à chaque élection "Il n'a pas augmenter les impôts locaux depuis qu'il est maire. Sa gestion dans l'ensemble est correcte. C'est le seul qui est capable de faire respecter la République dans la commune."

"Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de tête"

Même si des rumeurs circulent, pour l'instant, aucune liste d'opposition ne s'est déclarée. Gérard Tardy pourrait donc être le seul candidat, comme en 2014.

Mais selon lui ce n'est pas le mandat de trop, il met en avant son expérience avant tout : "Pendez-vous que le développement aussi important qu'a connu notre commune aurait pu se faire si les lorettois avaient changé de municipalité à chaque élection ?" interroge-t-il.

À propos de son âge, Gérard Tardy s'affiche également très décomplexé : "Ce n'est pas une tare de vouloir se représenter, même à 81 ans. Le choix d'une équipe municipale et de sa tête de liste, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de tête."

Pour ce qui est de son programme précis pour le prochain mandat, le maire sortant ne veut pas encore le dévoiler. Du moins pas avant de savoir s'il aura de la concurrence pour ces élections, "c'est de bonne guerre" dit-il. De bonne guerre peut-être, en tout cas les programmes risquent d'être quand même bien différents, puisque la potentielle liste d'opposition pourrait être portée par la France Insoumise, et donc à l'extrême opposé des convictions politiques de Gérard Tardy.