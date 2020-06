Municipales à Marseille : débattre, il n’y a pas débat

Ce dimanche les marseillais voteront au second tour des élections municipales. Mais malgré les propositions de l'ensemble des médias marseillais, aucun débat n'a pu être organisé. Nous estimons que cette situation n'est pas acceptable. Nous le disons donc haut et fort aux candidats.

Municipales : débattre, il n’y a pas débat

À quelques heures d’un second tour décisif pour l’avenir de la seconde ville de France, les citoyennes et citoyens marseillais sont privés d’un débat entre les principaux candidats toujours en lice. Chacun dans son camp avance des arguments pour justifier ce refus. Nous, rédacteurs en chef des principaux médias de Marseille, ne souhaitons pas commenter la pertinence de ces arguments. Chacun, dans son camp, trouve une légitimité politique au silence. Nous ne pouvons l’accepter.

Les Marseillaises et les Marseillais ont besoin de voir se confronter les principaux candidats, d’entendre leurs propositions, de pouvoir juger de leurs points de divergence ou de convergence. La crise sanitaire a déjà eu un impact retentissant sur la participation au premier tour. La persistance du risque sanitaire va continuer de peser sur la participation au second tour. L’absence de débat entre les principaux candidats ajoute à ce déficit démocratique.

Les citoyens de Paris et de Lyon ont eu droit à des débats entre les différents candidats. La seconde ville de France ferait donc exception. Ce mercredi, France 3 Provence Alpes prépare son plateau pour ce débat. Vous, responsables politiques, pouvez donc encore le rejoindre pour confronter vos projets. Par ailleurs, si ce délai vous paraît trop court pour revenir sur vos positions, nous sommes prêts à France Bleu Provence, "La Marseillaise", Marsactu et "La Provence" à mettre nos moyens en commun pour rendre ce débat possible d’ici à la fin de la campagne officielle, ce vendredi.

Ce texte a été signé par :