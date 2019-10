Municipales à Marseille : Michel Pinard, candidat indépendant veut "redonner à la ville une énergie"

Un nouveau candidat à la mairie de Marseille vient s'ajouter à la longue liste existante. Michel Pinard, 65 ans, ancien ambassadeur à la retraite se lance dans la bataille mais sans étiquette. Il se dit indépendant et veut redonner à Marseille un avenir et une énergie.

Marseille, France

Il n'a jamais été engagé dans un parti politique, n'a jamais eu de mandat, mais il estime qu'il a la légitimité d'être candidat à la mairie de Marseille. Michel Pinard est un ancien ambassadeur (aujourd'hui à la retraite) et il se lance dans la course à la mairie de Marseille, en toute "indépendance", dit-il, lui qui n'est ni de gauche ni de droite.

Ancien ambassadeur en Amérique du Sud et du Nord et en Afrique du Nord, âgé de 65 ans et père de 6 enfants Michel Pinard est un marseillais qui veut donner une nouvelle pulsion à la ville dans laquelle il a grandi.

L'entreprise dans laquelle je me lance est peut-être téméraire mais elle est très calculée parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre au mois de mars l'an prochain qui ne se représentera plus ni nous ne la saisissons pas - Michel Pinard

Michel Pinard lance sur sa page internet un appel à d'éventuels candidats qui voudraient bien le rejoindre dans son combat.

Je lance mon projet car les autres candidats partent dans un état de division interne et de délabrement assez marqué. Dans l'opinion de façon générale aujourd'hui le crédit des partis traditionnels est très réduit

Pour redonner une nouvelle énergie à Marseille, Michel Pinard promet une ville salubre, sûre et conviviale. Il promet également aux électeurs qu'il ne veut pas s'inscrire dans un mandat "perpétuel". Petit clin d’œil à l'actuel maire Jean-Claude Gaudin qui termine son 4ème mandat.