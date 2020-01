Municipales à Marseille : Jean-Philippe Agresti (LREM) rejoint Martine Vassal (LR)

Nouveau rebondissement à droite : alors que Martine Vassal, candidate Les Républicains à Marseille proposait encore ce mercredi à Bruno Gilles d'être sa tête de liste dans les 4e et 5e arrondissements, Jean-Philippe Agresti, ancien candidat LREM, la rejoint et pourrait bien conduire cette liste.

Marseille, France

Les élections municipales à Marseille commencent à ressembler à un épisode de "Dallas". Et à un peu plus d'un mois et demi des échéances c'est Martine Vassal (LR) qui suscite les convoitises. Après avoir reçu officiellement le soutien du président de Région PACA, Renaud Muselier, elle réussi à faire venir dans son équipe l'ancien prétendant à l'investiture LREM, Jean-Philippe Agresti. Un retournement de veste qui doit sans doute surprendre dans les rangs de La République en Marche. Il y a quelques semaines encore, Jean-Philippe Agresti. disait vouloir "rassembler", et on l'a vu aux cotés de Brigitte Macron dans les rues de Marseille. C'est toute son équipe qui rejoint Martine Vassal.

Le doyen de la faculté de droit d’Aix-Marseille pourrait bien conduire la liste de Martine Vassal dans les 4e et 5e arrondissements, une place que Martine Vassal proposait encore ce jeudi matin sur France Bleu Provence à Bruno Gilles, le candidat dissident de la droite. Une proposition que le sénateur des Bouches-du-Rhône a plutôt mal pris.

"C'est une boutade ! J'ai déjà été maire de ces arrondissements, on se moque du monde. Moi, je suis candidat pour être maire de Marseille."

Et même si il n'est crédité que 7% selon le sondage Ipsos - Sopra-Steria pour France Bleu, franceinfo et La Provence, Bruno Gilles se dit déterminé à maintenir sa candidature.

Jean-Philippe Agresti sera l'invité de France Bleu Provence ce vendredi matin à 7h45.