Municipales à Mérignac : Hervé Caramona (RN) estime que "le développement de l'aéroport sert tout le monde"

Le candidat du Rassemblement National espère atteindre le second tour de l'élection municipale de Mérignac. Avec comme priorités la sécurité et la lutte contre un urbanisme débridé.

France Bleu Gironde : Il y a six, le candidat Front National avait atteint le second tour, c'est votre objectif ?

Hervé Caramona : On essaie d'avoir le maximum de voix possibles. le deuxième tour me semble un objectif réalisable.

Quels sont les arguments que vous mettez en avant ?

Comme toute la politique défendue au niveau national par le Rassemblement National, c'est avant tout la sécurité, le bien-vivre dans notre commune. A Mérignac, c'est aussi et surtout l'urbanisme excessif que nous voulons stopper. Nous voulons arrêter toutes ces constructions massives, celles au-delà de deux étages. Nous voulons voir en concertation avec les habitants ce qui est réalisable. La ville de Mérignac nous dit qu'il y a un besoin de constructions. Il faut voir si elles sont vouées à être habitées par les acquéreurs ou s'il s'agit d'opérations de défiscalisation.

Autre dossier, celui de l'aéroport. Faut-il continuer à le développer ?

De mémoire, l'aéroport a reçu 7,7 millions de voyageurs l'an dernier. Le développement de cet aéroport sert à tout le monde : aux Mérignacais, à la métropole bordelaise et au département de la Gironde. Ce qui dérange, ce sont les nuisances sonores. Il faut savoir que, quand l'aéroport est arrivé, il n'y avait pas toutes ces maisons autour. On a poussé l'urbanisme tout autour et le problème, c'est que les gens n'en peuvent plus des nuisances sonores.

Que proposez-vous ? Si le développement se poursuit, les nuisances vont aussi augmenter ?

Je ne pense pas qu'on puisse stopper le développement de l'aéroport. Je ne sais pas, il faut en discuter avec les résidents. Lorsqu’ils ont construit autour de cet aéroport, ils savaient très bien qu'il y aurait des nuisances sonores. Mais c'est vrai que ces nuisances se développent...

Hervé Caramona, invité de France Bleu Gironde. Copier

à lire aussi Municipales à Mérignac : le candidat divers droite dénonce une ville saturée à force de constructions

à lire aussi Municipales à Mérignac : Alain Anziani enfile un costume vert pour repartir en campagne

Les candidats aux municipales à Mérignac :