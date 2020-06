Municipales à Metz : la liste de François Grosdidier (LR) fusionne avec celle de Béatrice Agamennone

Surprise à droite et au centre pour les préparatifs du second tour des élections municipales à Metz. La fusion entre la liste de François Grosdidier, candidat LR, arrivé en tête au 1er tour (29.76% des voix), et celle de Béatrice Agamennone, divers-centre, (6.19%) a été annoncée ce mardi.

Dernières tractations et dernières annonces ce mardi avant la clôture des listes pour le second tour des municipales à Metz. François Grosdidier, le candidat Les Républicains arrivé en tête le 15 mars (29.76% des voix), a annoncé qu'il fusionnait sa liste avec celle de Béatrice Agamennone.

La liste de Béatrice Agamennone, candidate divers-centre, ancienne référente LREM en Moselle, est arrivée en 5e position au premier tour et ne pouvait pas se maintenir, mais avec plus de 5% des suffrages (6.19% exactement), elle pouvait négocier avec les listes qualifiées. Cette alliance est "naturelle et évidente" selon les deux candidats.

François Grosdidier veut rassembler

Pour François Grosdidier, on est loin des petits arrangements entre amis. Electoralement, le candidat LR estime que ce rapprochement n'était pas nécessaire, mais il revendique "un vaste rassemblement de la droite républicaine à la gauche démocratique, des écologistes, des centristes et de la société civile". Béatrice Agamennone intègre sa liste, avec trois autres co-listiers.

Cela pose un grave problème de crédibilité

En face de lui, la tête de liste Les Républicains trouvera au second tour Xavier Bouvet, 24,97% des voix, tête de liste Europe Écologie Les Verts qui rassemble une partie de la gauche et soutenu par le maire sortant Dominique Gros, ainsi que la candidate du Rassemblement national, Françoise Grolet (11,79% des voix au premier tour). Xavier Bouvet qui pointe du doigt une alliance "peu crédible" : "Le rassemblement par les personnes, c'est précisément ce qui dégoûte les citoyens. Je pense que cela pose un grave problème de crédibilité. On a entendu pendant cette campagne, Béatrice Agamenonne avoir des mots extrêmement durs contre François Grosdidier, cela pose un problème de cohérence sur le projet qui sera présenté aux Messins. J'observe que Béatrice Agamennone a fait un choix entre avoir ou ne pas avoir de place au Conseil municipal."