Municipales à Mont-Saint-Aignan : la maire LR Catherine Flavigny arrive en tête du premier tour

Six ans après, Catherine Flavigny bénéficie toujours d'importants soutiens à Mont-Saint-Aignan. Candidate à sa réélection, la maire Les Républicains de cette ville de 19.000 habitants sur le plateau nord de Rouen remporte 45,7% des voix. Pour Catherine Flavigny, "c'est une reconnaissance du travail accompli pendant les six dernières années et une marque de confiance pour les six prochaines". La maire de Mont Saint Aignan regrette cependant la forte abstention due à la crise du coronavirus : 61%.

La candidate Sylvie Nicq Croizat (EELV/PC) arrive en 2ème avec 20,5% des suffrages. "Nos idées progressent", se rejouit-elle, "Nous avons plus que doublé notre score par rapport à la dernière fois". Stéphane Holé (LREM) obtient 17,1% et Alexandre Riou (PS) recueille 16,7% des voix.

Les Verts et le PS envisagent de faire liste commune au second tour. Sylvie Nicq Croizat exclut en revanche une alliance avec la République en Marche : "Nous ne sommes pas du tout sur les mêmes priorités".