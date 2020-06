Pour le second tour de l'élection municipale 2020 à Nancy, il ne reste que deux candidats en lice. Laurent Hénart, le maire actuel et Mathieu Klein. Les deux candidats débattent en direct sur France Bleu Sud Lorraine ce mercredi à partir de 7h45

Municipales à Nancy : le débat des têtes de liste au second tour

Mathieu Klein et Laurent Hénart en lice pour le second tour des municipales à Nancy débattent ce mercredi sur France Bleu Sud Lorraine

Le second tour de l'élection municipale 2020 à Nancy se jouera sous la forme d'un duel entre la gauche et la droite. Laurent Hénart, l'actuel maire (div.centre) de la capitale de Meurthe-et-Moselle s'est fait distancer au premier tour par son opposant de gauche Mathieu Klein. Il n'y aura que deux candidats en lice, puisque les écologistes arrivés 3e avec 10,24% des voix ont choisi de faire alliance avec le candidat de gauche.

Au premier tour de l'élection municipale en mars dernier, Mathieu Klein était arrivé en tête avec 37,88% des voix. Il devançait de plus de 500 voix le maire sortant Laurent Hénart (34,7%). Laurent Watrin, tête de liste des écologistes avait recueilli 10,24% des voix.

Suivre le débat du second tour des élections municipales à Nancy en direct ce mercredi 24 juin de 7h45 à 8h30

Les dossiers prioritaires

Les transports en commun et les déplacements dans la ville font partie des dossiers prioritaires pour l'élection municipale à Nancy. Savoir quelle place aura la voiture dans 6 ans à la fin du mandat aura par exemple un impact pour tous les habitants du Grand Nancy. Sur cette question Mathieu Klein et Laurent Hénart n'ont pas du tout les mêmes propositions même si chacun s’accorde à dire qu'il faut moins de voitures en centre ville. Autre question essentielle, celle liée aux transports et au projet de Tram.

L’écologie au sens large sera au cœur de notre débat avec la proposition d'une végétalisation massive du Cours Léopold ou de l'aménagement de l'ancien site Alstom.

L’aménagement du territoire et le développement économique seront aussi au cœur de ce débat notamment sur le projet Nancy Thermal. Laurent Hénart affirme qu'en cas d’élection de Mathieu Klein le projet pourrait être remis en question. Totale Fake News rétorque son concurrent.

Dans le domaine de la santé, deux sujets majeurs sont sur la table : l'avenir des locaux de l'actuel hôpital central dont les activités vont déménager à Brabois d'ici quelques années et la manière dont le futur maire défendra les intérêts du CHRU de Nancy en pleine restructuration et négociation avec l’État.

