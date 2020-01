Municipales à Nîmes - le PCF présente une liste de gauche, menée par Vincent Bouget et Jo Menut

Au centre de l'image, Jo Menut et Vincent Bouget, qui conduiront le programme du PCF en mars 2020.

Nîmes, France

Coincés entre un drapeau CGT et un camion de FSU, Vincent Bouget (PCF) et son binôme Jo Menut confirment l'information : il y aura bien une candidature du Parti Communiste Français aux prochaines élections municipales de 2020, à Nîmes. Réunis en assemblée générale ce matin, les signataires de "l'Assemblée locale nîmoise" et de "Nîmes nouvelle page" ont voté, à 101 voix pour, la désignation du binôme. Les deux camarades ont choisi la manifestation contre la réforme des retraites, ce samedi, pour exposer leur stratégie.

Les nîmois pourront voter pour une VRAIE gauche

La décision du PCF casse une dynamique de rassemblement des partis de gauche, autour de la personne de Daniel Richard : Europe Ecologie les verts, le Parti socialiste, et plus récemment, la France Insoumise négocient avec l'écologiste, en vue de proposer une alternative à un duel Jean-Paul Fournier / Yvan Lachaud.

"Notre groupe fera la différence" explique Jo Menut, tout en progressant au rythme de la marche. "Je ne suis pas encartée : je pense que je peux représenter une partie de cette population nîmoise excédée, qui ne croit plus en la classe politique. Il faut que le citoyen redevienne décideur." Le rassemblement de la gauche se fera donc sans le PCF , qui avait pesé 9,23 % des votes lors des élections de 2014.