Municipales à Niort : Jérôme Baloge présente sa liste de "renouvellement" et de "rassemblement"

Niort, France

24 nouveaux visages, 21 déjà présents dans l'équipe municipale. Le maire sortant de Niort Jérôme Baloge a présenté les 45 noms de sa liste "Niort tous ensemble!" pour les prochaines élections ce mercredi. Elle a été déposée en préfecture ce mardi. Une liste renouvelée donc à plus de 50%, "de rassemblement, sans étiquette", insiste le maire.

Ce n'est pas une surprise, parmi les nouveaux venus, on trouve le socialiste Nicolas Videau qui avait fait part de son soutien à Jérôme Baloge début février, provoquant des remous à gauche. Il est 11e sur la liste. Un engagement dans la continuité de son positionnement. "Je crois que quand on a un bon maire, il faut tout faire pour le garder", précise-t-il. Autre nouvelle tête : Gérard Lefevre, directeur général de la CCI 79, 15e sur la liste, il s'engage pour la première fois en politique.

Les premières places de cette liste sont occupées par les fidèles du maire sortant : Rose-Marie Niéto, Michel Pailley, Christelle Chassagne, Romain Dupeyrou, Dominique Six...

C'est logique que le rassemblement de 2014 soit encore là et peut-être même encore plus large

Une liste qui se veut dans le même esprit qu'en 2014. Jérôme Baloge l'avait alors emporté dès le 1er tour. "Le scrutin de 2014 m'obligeait aussi et je suis resté dans l'exercice du pouvoir municipal dans cet esprit de rassemblement et en dehors de tout clan politique. Aujourd'hui c'est logique que le rassemblement de 2014 soit encore là et peut-être même encore plus large", précise l'élu. Car si le maire radical valoisien a reçu le soutien de LREM, du MoDem et des LR, "je reste un candidat libre", martèle Jérôme Baloge.

Liste de Jérôme Baloge "Niort tous ensemble!" -

Liste de Jérôme Baloge "Niort tous ensemble!" -

Pour ces élections municipales à Niort, deux listes de gauche sont déclarées, "Niort Energie nouvelle" et "Solidaires par nature". Jean-Romée Charbonneau pour le Rassemblement national est également candidat et travaille à boucler sa liste.