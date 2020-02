Municipales à Niort : le socialiste Rodolphe Challet soutient la liste du maire sortant Jérôme Baloge

Rodolphe Challet est conseiller départemental PS et chef de file du groupe d'opposition "Gauche solidaire"

Un nouveau soutien de gauche à Jérôme Baloge pour les municipales à Niort. Le socialiste Rodolphe Challet, chef de file de l'opposition au conseil départemental des Deux-Sèvres, prend position pour la liste du maire sortant "Niort tous ensemble!" alors que son parti, le PS, soutient lui la liste "Niort Energie nouvelle" emmenée par François Gibert.

Une liste de rassemblement citoyen pour l'intérêt communal

L'élu niortais avait déjà dit "comprendre" la position de Nicolas Videau, autre socialiste qui a affirmé son soutien à Jérôme Baloge fin janvier et qui a depuis rejoint la liste du maire sortant. Rodolphe Challet estime qu'il s'agit d'"une liste de rassemblement citoyen pour l'intérêt communal".

"Dans la plupart des communes des Deux-Sèvres, les équipes municipales se présentent devant les électeurs sans étiquette partisane, parce que l'enjeu reste local. Cela n'enlève rien aux convictions politiques des femmes et des hommes qui s'engagent pour leur commune : elles/ils ne voteront sans doute pas pour les mêmes candidat/es lors de l'élection présidentielle ou législative, mais elles/ils sont capables de s'unir et de travailler ensemble pour leur commune. Cette démarche me convient", écrit-il dans un communiqué.

Rodolphe Challet salue la capacité d'écoute et la proximité de Jérôme Baloge

Il liste les grandes orientations qui depuis 2014 "vont dans le bon sens" : la gratuité des bus, la rénovation de la piscine Pré-Leroy, la construction du nouveau complexe sportif à la Venise Verte. Il salue aussi "l'instauration d'un dialogue permanent avec les associations, la capacité d'écoute et la proximité démontrées par Jérôme Baloge".

Rodolphe Challet réaffirme également son soutien à Nicolas Videau qui a "refusé de se soumettre aux oukases venues d'autres partis ou d'apparatchiks déconnectés de la réalité. Il a le courage de dire sa vérité, malgré les menaces et les injonctions de ceux qui confondent engagement et sectarisme".

L'élu au Département termine en évoquant l'avenir, " je fonde beaucoup d'espoir sur ces nouvelles équipes animées par le même humanisme, le même attachement à un territoire attractif et solidaire, pour écrire demain une nouvelle page de notre histoire commune en Deux-Sèvres".