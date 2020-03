Municipales à Parentis-en-Born : les enjeux du scrutin

La commune de Parentis-en-Born, qui compte environ 6.000 habitants, est à droite depuis 12 ans. Après deux mandats, le maire sortant, Christian Ernandoréna, a choisi de ne pas se représenter. Pour lui succéder, comme il y a six ans, les électeurs auront le choix ce dimanche entre trois listes : une divers droite, une divers gauche et une divers centre. Trois candidats qui briguent la mairie pour la première fois.

Listes candidates lors du premier tour, le 15 mars 2020 :

Union Citoyenne pour Parentis, tête de liste : Marie-François Nadau

Parentis en Commun, tête de liste : Georges Laluque

Dynamique Citoyenne, tête de liste : Julien Bard

Marie-François Nadau, dans la continuité

Marie-Françoise Nadau est une enfant de Parentis-en Born. Elle est aujourd'hui pharmacienne. Pendant 15 ans, elle a été présidente d'une association de parents d'élèves, 5 ans présidente de l'association des commerçants. Elle rejoint l'équipe de Christian Ernandoréna en 2008. Elle est adjointe, puis 1ere adjointe sur le dernier mandat.

La liste que mène Marie-Françoise Nadau s'inscrit "dans la continuité, une liste de femmes et d'hommes de sensibilités différentes". Elle est renouvelée au deux tiers : "On va allier à la fois des personnes qui ont un regard neuf sur la ville, qui ont eu d'autres expériences, et on va s'appuyer sur des conseillers sortants. On alliera dynamisme et la sécurité par la connaissance des dossiers."

"Parentis-en-Born : ville durable"

Objectif, faire baisser la consommation énergétique des bâtiments publics. Mettre en place une démarche innovante "zéro plastique" avec des familles tests, des actions sur la mobilité et une politique foncière en adéquation avec le développement durable.

"Faire du cœur de ville un cœur de vie"

Pour ça, Marie-Françoise Nadau défend le projet d'une résidence inter-générationnelle à loyer modéré. Cette résidence sera "en centre-ville, en lieu et place de l'Hôtel du Lac et des Pins, qui n'est plus en état de recevoir et d'être transformé parce qu'il est très vétuste, et qu'il ne correspond pas aux normes actuelles de construction." Cette résidence sera composée de 43 logements au total avec des commerces en rendez-de-chaussée. L'idée est de "ramener des personnes âgées et des familles en centre-ville".

Le programme de Marie-Françoise Nadau à retrouver ici : https://mfnadau.fr/

Georges Laluque, priorité à l'Hôtel du Lac et des Pins

Georges Laluque, 57 ans, commercial, est lui aussi originaire de Parentis-en-Born. Il a été élu de l'ancienne municipalité, adjoint à la jeunesse entre 2001 et 2008. Lui et son équipe ont une autre idée pour l'Hôtel du Lac et des Pins car le projet porté par Marie-Françoise Nadau prévoit de raser le bâtiment, qui a accueilli d’illustres aviateurs comme Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry. Georges Laluque explique le projet porté par la liste d'union de la gauche qu'il conduit : "Nous souhaitons conserver le patrimoine foncier du cœur de ville. Nous avons un projet de faire un lieu associatif, un lieu culturel, un lieu musical. De tout temps ce lieu a été un espace d'échanges, nous voulons conserver cet état d'esprit mais aussi conserver la façade du bâtiment pour conserver notre âme et l'esthétique de la place. Et derrière viendra une autre construction, toujours en rapport avec le bâtiment originel." Le candidat de gauche insiste également sur la taille du projet adverse : "Un bâtiment de 14 mètres, nous perdrons la localisation de la Feria en centre-ville. Si vous avez des nouveaux locataires, et que pendant 4 ou 5 jours ils ne peuvent pas dormir, ni accéder à cause du périmètre de sécurité, ça peut poser des problèmes. Les bodégas ne pourront plus s'adosser au bâtiment et que dire aux commerces qui seront en bas si on leur demande fermer pendant 5 jours!"

La colonie de l'aviation civile

Ce site, ouvert en 1968, est fermé depuis 2008. D'environ six hectares, cette ancienne colonie est composée de 12 bâtiments, situés à 300 mètres du lac. La proposition est d'acquérir la partie foncière, qui appartient aujourd'hui à l'Etat : "Ça nous permettrait d'amener le centre de loisirs avec un transport prévu entre Parentis et le site. Pour mettre en oeuvre notre projet, nous ferons une réhabilitation bâtiment par bâtiment, un assainissement bâtiment par bâtiment au fur et à mesure de nos finances. Une micro station d'épuration c'est environ 15.000 euros pour un bâtiment."

Le programme de Georges Laluque à retrouver ici : https://www.parentis-en-commun.fr/

Julien Bard, construire une deuxième école

Pour le troisième candidat, la redynamisation du centre de Parentis-en-Born est également un sujet important. Mais, la construction d'une nouvelle école élémentaire, du CP au CM2, l'est encore plus. Julien Bard, 41 ans, était encore il y a quelques semaines pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il a démissionné pour se consacrer à la vie municipale : "Nous avons deux écoles, une école maternelle et une école élémentaire. Les effectifs sont importants, ce sont les plus importants du département : autour de 220 en maternelle et plus de 440 en élémentaire. Trois classes ont été ouvertes ces six dernières années, la population continue à croître. Nous proposons de lancer dès maintenant le projet de création d'une seconde école. C'est une des priorités qui nous paraissent avoir été mises de côté. On est en train d'atteindre les limites de l'établissement existant. Nous proposons de regrouper maternelle et élémentaire pour faire deux écoles primaire sur les deux sites existants. Il faudrait construire un certain nombre de classes nouvelles à côté de l'école maternelle."

Une régie agricole

Pour porter ce projet, Julien Bard s’appuie sur la loi Egalim qui prévoit plus de 50% de produits locaux, dont 20% de bio, dans la composition des repas. "Avec ce projet, nous avons la volonté de dépasser les objectifs et d'anticiper. Tout le monde circuit court, et personne ne fait réellement rien. Le projet de régie agricole c'est de mettre sur des terrains municipaux et d'employer des agriculteurs dédiés à la production des fruits et légumes de la cuisine centrale, qui s'occupe des repas de la cantine, de l'Ehpad, du portage à domicile. L'argent qu'on ne met pas dans les poches des fournisseurs serait versé aux agriculteurs. De toutes les études, ça reste la meilleure solution, même si c'est la plus ambitieuse à mettre en place. La problématique est d'acquérir le foncier et à Parentis nous n'avons absolument pas ce problème. Nous avons quelques hectares à proximité du bourg. Beaucoup de jeunes agriculteurs cherchent à produire de façon plus durable, qui a plus de sens pour eux. Nous n'aurons aucune d'ifficulté à trouver des agriculteurs qui veulent s'installer dans cette démarche."

Le programme de Julien Bard à retrouver ici : https://parentis2020.fr/

A Parentis-en-Born, la droite l'a emporté aux deux dernières élections municipales, à chaque fois au premier tour avec plus de 70% des voix.