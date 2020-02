Municipales à Pau : le Rassemblement national choisit Denis Bouzon comme tête de liste

A 46 ans, c'est la première fois qu'il participe et se présente à une élection. Il assure que sa liste, "Choisir Pau" est quasiment bouclée et, s'il n'a pas encore de programme précis, décline six thèmes clés de sa campagne parmi lesquels la sécurité et la fiscalité.