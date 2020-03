Municipales à Pessac : David Rybak (SE) veut donner plus de pouvoir aux citoyens

France Bleu Gironde : Que reprochez-vous à Franck Raynal, le maire de Pessac depuis six ans ?

David Rybak : C'est une personne qui a pris la décision de soutenir Emmanuel Macron en juin l'année dernière. J'avais envie de savoir pourquoi il pensait représenter l'ensemble des Pessacais en soutenant ce président. Je ne me reconnais pas dans ce maire actuel et je ne me reconnais pas non plus dans le président. Quand on est maire d'une commune, on se concentre sur les besoins des citoyens et on ne fait pas de la politique politicienne pour préparer les sénatoriales ou pour préparer la Métropole. La priorité, ce sont les citoyens pessacais.

Vous menez une liste citoyenne. Que voulez-vous faire concrètement ?

Ce sont les citoyens qui doivent diriger leur commune. Nous avons la chance à Pessac d'avoir des comités et des syndicats de quartier très représentatifs. Donnons leur du pouvoir et créons des maisons citoyennes. C'est l'une des priorités de notre liste.

Vous êtes agent commercial, vous avez 47 ans, pourquoi les Pessacais doivent-ils vous choisir ?

C'est un plaisir de changer la vie des gens positivement. Mon métier consiste à aider des pharmaciens à partir à la retraite et ils sont remplacés par des jeunes qui cherchent à s'installer. Je souhaite faire la même chose pour une ville. Pour moi, c'est un plaisir monumental d'avoir été choisi pour mener cette liste.

Donnez-nous une ou deux mesures qui marquent votre projet ?

L'emploi et la cantine gratuite. Sur l'emploi, on va créer des maisons de l'entreprise pour recenser les besoins de la population en stages, emplois et créations d'entreprise. Sur la cantine, on a une délégation de service public qui s'arrête dans deux ans. On souhaite organiser un vote pour que cette cantine devienne gratuite.

