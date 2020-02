Municipales à Rennes : Nathalie Appéré présente un programme vert

La maire sortante de Rennes, Nathalie Appéré, présentait ce vendredi 7 février son programme pour les élections municipales de 2020. La candidate socialiste a mis en avant sa volonté d'en faire davantage pour l'écologie, la démocratie locale et la mobilité. Le tout sans augmenter les impôts.

LaNathalie Appéré, la maire sortante de Rennes entourée d'une partie de sa liste présentait ce vendredi 7 février son programme pour les élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochain. Parmi les grands axes de sa campagne, l'élue insiste su".al'écologie, la démocratie locale et une baisse du prix des abonnements Star.

"Nous devons en faire davantage pour l'écologie", Nathalie Appéré

Un mot revient constamment dans le projet de la maire PS de Rennes, Nathalie Appéré : l'écologie. Si l'élue parle de Rennes comme d'une "ville exemplaire pour l'écologie", elle précise "_qu'_il faut en faire davantage". Pour faire face au réchauffement climatique à l'échelle locale, plusieurs propositions sont avancées : transformer le parking Vilaine en une grande promenade verte dans le prolongement du mail François-Mitterrand, planter 30 000 arbres dans la ville, ou encore faire de Rennes une métropole zéro pesticides de synthèse.

_"_Notre ville a connu ces dernières années une mue écologique à l'image des prairies Saint-Martin et de l'aménagement des berges de Vilaine. Rennes a aussi vécu une mue économique grâce en partie au plan d'investissement public de deux milliards d'euros engagé depuis plusieurs années" explique la maire PS.

Nathalie Appéré, maire sortante de Rennes et candidate aux élections municipales, en discussion avec quelques membres de sa liste © Radio France - Valentin Belleville

Renforcer la démocratie locale

Parmi les grands axes de travail de la liste Pour Rennes, Nathalie Appéré veut encourager la participation citoyenne :"nous voulons multiplier les jurys citoyens composés d'associations et de citoyens tirés au sort pour redéfinir des politiques publiques en matière de tarification ou encore d'urbanisme et pour concevoir des projets d'aménagement d'envergure." Pour compléter cette proposition, l'élue indique souhaiter recourir davantage aux votations citoyennes, et créer une Maison de la Fabrique citoyenne "pour accompagner les citoyens dans la gestion de projets participatifs".

Abonnement Star gratuit pour les moins de 12 ans

En terme de mobilité Nathalie Appéré veut la gratuité des abonnements Star pour les moins de 12 ans, ainsi qu'une "forte baisse des abonnements Star pour les moins de 26 ans", sans préciser le taux de cette réduction. Concernant le financement de cette mesure l'élue reste floue.

Une autre mesure phare de la liste Pour Rennes concerne le déplacement à vélo. L'élue promet le déploiement d'un réseau express vélo de 100 kilomètres allant de Rennes jusqu'au communes avoisinantes.

Une partie de la liste "Pour Rennes", en discussion avec Nathalie Appéré, maire sortante de Rennes © Radio France - Valentin Belleville

Sur le volet économique, la maire sortante souhaite mettre en place un "quartier de la création" à l'endroit de l'actuel techni-centre de la SNCF, qui sera "dédié aux industries créatives et culturelles. L'idée est de regrouper des porteurs de projets et d'ouvrir ce lieu également au public".

Enfin, au registre de la sécurité, Nathalie Appéré propose de recruter 40 policiers supplémentaires sur le mandat pour créer une police municipale de nuit :"elle patrouillera dans le centre-ville et les quartiers et interviendra rapidement en cas de nécessité".

Si elle est réélue, la maire de Rennes met un point d'honneur a appliquer toutes ces mesures sans augmenter les impôts locaux sur l'ensemble du mandat.