Municipales à Roubaix : Guillaume Delbar largement en tête avec 41% des voix

Le maire sortant, élu pour la première fois en 2014, devance largement ses adversaires avec 41,22% des suffrages exprimés. Le candidat divers gauche Karim Amrouni est deuxième et qualifié pour le second tour avec 14,79%. La participation est historiquement faible à 22,5%

Il avait été élu à la surprise générale il y a 6 ans, Guillaume Delbar est cette fois largement en tête au premier tour des municipales à Roubaix. Profitant du très grand nombre de listes (11) et de la division à gauche, il atteint dès le premier tour 41,22% des voix, avec une participation qui atteint seulement 22,5%.

"Ce résultat est bon mais il invite à l'humilité et à la modestie", déclare Guillaume Delbar sur France Bleu Nord.

Derrière lui, le candidat divers gauche de la liste "Roubaix en commun" Karim Amrouni arrive en deuxième position avec 14,79% des voix et se qualifie donc pour le second tour. "Près de 80% des Roubaisiens ne se sont pas déplacés, ça nous invite à l'humilité", rappelle lui aussi Karim Amrouni. "On a envie d'être le point de rencontre de toutes les forces de progrès à Roubaix.", explique-t-il en vue du second tour.

Le candidat de la France Insoumise Paul Zimilia est en quatrième position avec 9,4%, suivi par le Rassemblement National représenté par Philippe Lambliotte à 9% et Christian Carlier le candidat écologiste à 6%.