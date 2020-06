Municipales : A Royan, Patrick Marengo retrouve le fauteuil qu'il occupait depuis 3 ans

C'est la première fois que Patrick Marengo est élu maire de Royan sur son nom. Il l'était devenu il y a trois ans, lorsque le député maire Didier Quentin atteint par le cumul des mandats avait été contraint de démissionner. Dimanche soir, les électeurs ont confirmé la confiance qu'ils lui portent en lui accordant 52,2% des suffrages. Ce n'est pas une surprise, il était largement arrivé en tête au premier tour. Il devance de plus de 1 000 voix Thomas Lafarie le candidat LREM, un novice en politique à Royan. Le communiste Jaques Guiard à la tête d'une coalition de gauche arrive en troisième position (14, 31% des voix) devant le candidat du Rassemblement National, le conseiller régional Thierry Rogister dont le score s'effrite au second tour (- 0.5 points).

Patrick Marengo s'était appuyé dans la campagne pour le second tour sur sa gestion de la crise COVID, il en tire le bénéfice dans les urnes. "La culture, l'éducation que j'ai reçu dans les armées m'a largement aidé d'une part à planifier une campagne et à gérer la crise, et m'aidera beaucoup demain à préparer tout ce qui doit l'être pour faire face à la situation qui est la notre" a commenté le maire, ancien général 4 étoiles.