Municipales à Saint-Lô : Jean-Karl Deschamps est à la tête d'une liste de gauche

Saint-Lô, France

A 48 jours des élections municipales, une nouvelle candidature à Saint-Lô : Jean-Karl Deschamps, l'ancien chef de file de l'opposition saint-loise, a décidé de briguer la mairie. Il va conduire une liste divers gauche aux élections municipales de mars 2020, une liste qui est complète dit-il et qu'il présentera en détail dans les deux semaines qui viennent.

Jean-Karl Deschamps a été conseiller municipal de Saint-Lô de 1995 à 2014 mais il ne s'était pas présenté à la précédente élection municipale. Il a également été vice-président du conseil régional de Basse-Normandie où il a effectué trois mandats.

Cette ville mérite mieux qu'un référendum pour ou contre Brière

Pour expliquer ce retour sur la scène politique saint-loise, il énumère plusieurs raisons, à commencer par "la sollicitation de nombreuses personnes à Saint-Lô et hors Saint-Lô, y compris des élus de l'agglomération qui sont venus me parler des difficultés relationnelles. La deuxième raison c'est la pauvreté du débat municipal : cette ville mérite mieux qu'un référendum "pour ou contre Brière". Or actuellement, on ne voit pas de traces de projet. La troisième raison, c'est le désarroi entendu dans la bouche de Saint-Lois sur l'absence de liste de sensibilité de gauche et puis la dernière raison, c'est que j'ai envie d'y aller."

Trois autres listes comptent se présenter à Saint-Lô : celle du maire sortant François Brière, celle de la conseillère municipale d'opposition Emmanuelle Lejeune et celle de Philippe Villeroy, lui aussi conseiller d'opposition.