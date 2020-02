Municipales à Saint-Lô : Philippe Villeroy candidat à la mairie

Saint-Lô, France

Quelques semaines après l'annonce de sa candidature, Philippe Villeroy va présenter ses 32 colistiers ce lundi 3 février. Le conseiller municipal d'opposition Les Républicains est à la tête d'une liste sans étiquette. "J'ai rempli les objectifs que je m'étais fixés : la plus grande mixité socio-professionnelle et socio-culturelle possible et un grand nombre de jeunes. Plus d'un tiers de ma liste a moins de 40 ans", explique-t-il.

Philippe Villeroy est élu au conseil municipal de Saint-Lô depuis 1995. "J'ai fait les quatre premières campagnes aux côtés de François Digard, le précédent maire". Il a été maire adjoint et vice-président de l'agglomération saint-loise en charge de l'urbanisme, de 2008 à 2014.

Les autres candidats déclarés

François Brière, le maire sortant divers droite, brigue un nouveau mandat. Il l'a annoncé mardi 21 janvier. Il présentera sa liste mi-février, une liste renouvelée pour moitié. François Brière est élu municipal à Saint-Lô depuis 1995.

Emmanuelle Lejeune conduit la liste "Saint-Lô notre ville". Elle est conseillère municipale depuis 11 ans, d'abord aux côtés de l'ancien maire divers droite François Digard et actuellement dans l'opposition. Jérôme Virlouvet et des élus de l'opposition de gauche sont à ses côtés.

Jean-Karl Deschamps, ancien chef de file de l'opposition saint-loise, se lance lui aussi dans la bataille des municipales à Saint-Lô, à la tête d'une liste de sensibilité de gauche. Il a été conseiller municipal de Saint-Lô de 1995 à 2014