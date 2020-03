Municipales à Sarlat : revivez le débat entre les quatre têtes de liste

Les élections municipales des 15 et 22 mars approchent. Ce mercredi, France Bleu Périgord organisait son deuxième débat consacré cette fois à la ville de Sarlat, en présence des quatre têtes de liste déclarées : Francois Coq, Jean Jacques de Peretti, Basile Fanier et Michel Kneblewsi

A moins de deux semaines des élections municipales, France Bleu Périgord organisait ce mercredi 4 mars son deuxième débat consacré à Sarlat . Vous avez pu entendre à partir de 18h10, les quatre candidats en lice débattre des préoccupations et des enjeux de la sous-préfecture et capitale du Périgord noir : une zone très touristique et une ville peuplée d'environ 9000 habitants. A Sarlat, le maire sortant, Jean Jacques de Peretti se représente avec la liste " Sarlat pour tous". Il est élu depuis 1989.

Sont également en lice :

Francois Coq, Europe Ecologie les verts pour la liste " Ma commune. ma planète"

Europe Ecologie les verts pour la liste " Ma commune. ma planète" Michel Kneblewski , ancien adjoint de Jean-Jacques de Peretti pour une liste sans étiquettes " Ensemble pour retrouver l'équilibre"

, ancien adjoint de Jean-Jacques de Peretti pour une liste sans étiquettes " Ensemble pour retrouver l'équilibre" Basile Fanier, jeune gaulliste à la tête de la liste "100% Sarlat"

Les candidats ont débattu des enjeux importants pour la commune : la perte d'attractivité de la ville, le tout tourisme, les transports et la santé ainsi que l'avenir de l’hôpital de Sarlat. A réécouter ici :

Prochain débat sur France Bleu Périgord : ce jeudi 5 mars consacré à Ribérac en présence des trois têtes de liste